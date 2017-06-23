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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
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Португалия
тв
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163971/
23 июня 2017, 8:43 | Спорт-Экспресс

Дмитрий Комбаров: Нам подходит лишь один результат — победа над Мексикой

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров в преддверии матча Кубка конфедераций против команды Мексики отметил, что это очень серьезный соперник.

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По его словам, тренеры укажут на слабые стороны оппонента.

— Все в наших руках. Нам подходит лишь один результат — победа над Мексикой, к этому и будем стремиться, — цитируют Комбарова «Известия».

— Что можете сказать про сборную Мексики?

— На Кубке конфедераций вообще нет легких соперников, турнир очень серьезный. В России собрались многие ведущие сборные мира и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика — очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними — и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определенные наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться.

— Были мысли, что Новая Зеландия сможет отобрать очки у Мексики и тем самым помочь сборной России в борьбе за выход из группы?

— Мы об этом даже не думаем. Мы сконцентрированы на собственной игре. В любом случае все зависит от нас самих.

Напомним, что матч Кубка конфедераций-2017 Мексика — Россия состоится 24 июня в Казани, начало игры — в 18.00 по московскому времени.
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