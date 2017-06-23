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По его словам, тренеры укажут на слабые стороны оппонента.

— Все в наших руках. Нам подходит лишь один результат — победа над Мексикой, к этому и будем стремиться, — цитируют Комбарова «Известия».

— Что можете сказать про сборную Мексики?

— На Кубке конфедераций вообще нет легких соперников, турнир очень серьезный. В России собрались многие ведущие сборные мира и с любой из них играть непросто. Что касается конкретно мексиканцев, то могу сказать, что мы просматривали их игру с Португалией, где они на последних минутах вырвали ничью. По тому матчу было видно, что Мексика — очень хорошая команда, с сильными исполнителями. Но мы полностью подготовимся ко встрече с ними — и по физической составляющей, и по тактической. Тренеры дадут нам определенные наработки, укажут на сильные и слабые стороны соперника. От этого и будем отталкиваться.

— Были мысли, что Новая Зеландия сможет отобрать очки у Мексики и тем самым помочь сборной России в борьбе за выход из группы?

— Мы об этом даже не думаем. Мы сконцентрированы на собственной игре. В любом случае все зависит от нас самих.

Напомним, что матч Кубка конфедераций-2017 Мексика — Россия состоится 24 июня в Казани, начало игры — в 18.00 по московскому времени.