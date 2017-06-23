Сборная Китая будет играть в Региональной лиге Германии в сезоне-2017/18
Сборная Китая в следующем сезоне сыграет серию спаррингов с командами из
юго-западного дивизиона Региональной лиги Германии по футболу (четвёртого немецкого дивизиона), сообщает Kicker.
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Проект стал возможен благодаря соглашению, достигнутому между федерациями футбола Германии и Китая.
Китайская команда сыграет с каждой из 19 команд лиги по два раза, за что выплатит каждому из клубов по € 15 тыс. Таким образом, хотя сборная Китая фактически будет 20-й
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