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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163918/
23 июня 2017, 8:37 | Чемпионат.com

Сборная Китая будет играть в Региональной лиге Германии в сезоне-2017/18

Сборная Китая в следующем сезоне сыграет серию спаррингов с командами из юго-западного дивизиона Региональной лиги Германии по футболу (четвёртого немецкого дивизиона), сообщает Kicker.

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© РИА "Новости"

Проект стал возможен благодаря соглашению, достигнутому между федерациями футбола Германии и Китая.

Китайская команда сыграет с каждой из 19 команд лиги по два раза, за что выплатит каждому из клубов по € 15 тыс. Таким образом, хотя сборная Китая фактически будет 20-й командой-участницей юго-западного дивизиона Региональной лиги, но не попадёт в зачёт соревнования.
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