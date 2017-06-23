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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163881/
23 июня 2017, 8:35 | Спорт-Экспресс

Дмитрий Комбаров: Во втором тайме поджали португальцев, но не повезло

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров подвел итоги матча Кубка конфедераций против команды Португалии (0:1) и отметил, что игроки выложились на 100 процентов.

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— Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соотвественно, такие же. Обидно… В определенные моменты матча нам удавалось контролировать игру, — цитируют Комбарова «Известия». — Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло — к взятию ворот наши старания не привели.

— Во второй половине игры, примерно с 75-й минуты, сборная России перестала активно атаковать и снова, как и в первом тайме, отошла к своим воротам. Это тренерская установка или усталость?

— Конечно, в таком темпе, который мы пытались навязывать в первые полчаса второго тайма, очень сложно играть весь матч. Кроме того, португальцы пытались убегать в контратаки тогда, когда мы включали максимальные скорости и давление в атаке. Соперник часто использовал вертикальные передачи, поэтому приходилось много бегать. Наверное, немного не хватило сил. Но в самой концовке встречи все равно удалось немного поджать соперника.

— Перед матчем многие говорили, что самое главное, чтобы в игре с Португалией за нашу команду не было стыдно. Как думаете, за эту игру болельщикам не стыдно?

— Могу сказать, что каждый игрок сборной России старался и выкладывался полностью. Но это футбол, и мы проиграли очень сильной сборной — действующим чемпионам Европы. Конечно, все ребята очень расстроены, потому что все отдались игре без остатка, но добиться положительного результата не удалось.

Напомним, что матч Кубка конфедераций-2017 Мексика — Россия состоится 24 июня в Казани, начало игры — в 18.00 по московскому времени.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
45′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
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