Дмитрий Комбаров: Во втором тайме поджали португальцев, но не повезло

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— Результат, к сожалению, отрицательный, и ощущения от прошедшего матча, соотвественно, такие же. Обидно… В определенные моменты матча нам удавалось контролировать игру, — цитируют Комбарова «Известия». — Во втором тайме даже поджали португальцев к их воротам, постоянно атаковали, нанесли немало опасных ударов, но не повезло — к взятию ворот наши старания не привели.

— Во второй половине игры, примерно с 75-й минуты, сборная России перестала активно атаковать и снова, как и в первом тайме, отошла к своим воротам. Это тренерская установка или усталость?

— Конечно, в таком темпе, который мы пытались навязывать в первые полчаса второго тайма, очень сложно играть весь матч. Кроме того, португальцы пытались убегать в контратаки тогда, когда мы включали максимальные скорости и давление в атаке. Соперник часто использовал вертикальные передачи, поэтому приходилось много бегать. Наверное, немного не хватило сил. Но в самой концовке встречи все равно удалось немного поджать соперника.

— Перед матчем многие говорили, что самое главное, чтобы в игре с Португалией за нашу команду не было стыдно. Как думаете, за эту игру болельщикам не стыдно?

— Могу сказать, что каждый игрок сборной России старался и выкладывался полностью. Но это футбол, и мы проиграли очень сильной сборной — действующим чемпионам Европы. Конечно, все ребята очень расстроены, потому что все отдались игре без остатка, но добиться положительного результата не удалось.

Напомним, что матч Кубка конфедераций-2017 Мексика — Россия состоится 24 июня в Казани, начало игры — в 18.00 по московскому времени.