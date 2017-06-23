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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163629/
23 июня 2017, 8:29 | Советский спорт

Александр Бубнов: Сборной России не хватает поставленной игры в атаке

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии (0:1) в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"
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Показатели сборной России лучше, чем в игре с Новой Зеландией. Однако несмотря на это мы допустили очень много брака в атаке и сыграли в каком-то смысле хуже, так как моментов создали немного, хотя отчасти это объясняется классом соперника. Конечно, нельзя не отметить хороший настрой и самоотдачу — здесь претензий нет. Во втором тайме нам даже удалось прижать португальцев к воротам.

Нам не хватает поставленной игры в атаке. Мы атаковали только флангами — это не может быть основным вариантом атаки. Мозговой центр расположен в центре поля, отказываться от атак по центру неприемлемо. Черчесов объяснил это нежеланием получить контратаку? Это упрощенная модель игры, которая нравится Черчесову. При такой философии невозможно организовать системную игру в атаке.

Мы дали португальцам легкую жизнь, поскольку закрыть фланги намного легче, да и атаки оттуда не так опасны. У португальцев хорошая оборона, хотя я бы не сказал, что бетонная, но организация чувствуется. Для такой обороны не составляет труда остановить команду, которая атакует только по флангам, — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
45′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
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