Александр Бубнов: Сборной России не хватает поставленной игры в атаке

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Показатели сборной России лучше, чем в игре с Новой Зеландией. Однако несмотря на это мы допустили очень много брака в атаке и сыграли в каком-то смысле хуже, так как моментов создали немного, хотя отчасти это объясняется классом соперника. Конечно, нельзя не отметить хороший настрой и самоотдачу — здесь претензий нет. Во втором тайме нам даже удалось прижать португальцев к воротам.

Нам не хватает поставленной игры в атаке. Мы атаковали только флангами — это не может быть основным вариантом атаки. Мозговой центр расположен в центре поля, отказываться от атак по центру неприемлемо. Черчесов объяснил это нежеланием получить контратаку? Это упрощенная модель игры, которая нравится Черчесову. При такой философии невозможно организовать системную игру в атаке.

Мы дали португальцам легкую жизнь, поскольку закрыть фланги намного легче, да и атаки оттуда не так опасны. У португальцев хорошая оборона, хотя я бы не сказал, что бетонная, но организация чувствуется. Для такой обороны не составляет труда остановить команду, которая атакует только по флангам, — приводит слова Бубнова Sportbox.ru.