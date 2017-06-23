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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163573/
23 июня 2017, 8:26 | ТАСС

Горецка: Сборная Германии играла в непривычный для себя футбол в матче с чилийцами

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная Германии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций против чилийцев демонстрировала несвойственную ей манеру игры. Такое мнение журналистам после матча высказал полузащитник сборной Германии Леон Горецка.

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«Я думаю, Германия играла не так, как обычно, мы не показали свой футбол и ту игру, которая могла бы привести к победе. Мы имели тактическое преимущество в защите, которым временами пользовались, корректируя игру впереди», — сказал Горецка.

Футболист считает, что сборная Чили является одной из наиболее сильных команд с точки зрения боевитости и духа. Однако, по его мнению, если бы игра продлилась немного дольше, сборная Германии могла победить.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (Сочи) и Чили — Австралия (Москва). Турнир завершится 2 июля.
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