Горецка: Сборная Германии играла в непривычный для себя футбол в матче с чилийцами

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«Я думаю, Германия играла не так, как обычно, мы не показали свой футбол и ту игру, которая могла бы привести к победе. Мы имели тактическое преимущество в защите, которым временами пользовались, корректируя игру впереди», — сказал Горецка.

Футболист считает, что сборная Чили является одной из наиболее сильных команд с точки зрения боевитости и духа. Однако, по его мнению, если бы игра продлилась немного дольше, сборная Германии могла победить.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (Сочи) и Чили — Австралия (Москва). Турнир завершится 2 июля.