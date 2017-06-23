Чего хотел добиться Черчесов. Колонка Казакова
После встречи с Португалией многие критиковали главного тренера нашей сборной за выбор стартового состава. К примеру, владелец «Спартака» заявил: «Не совсем понимаю, чего хотел добиться Черчесов». Известный комментатор в авторской колонке для «СЭ» объясняет Леониду Федуну и другим болельщикам замысел тренера.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Разумеется, я спросил про Шишкина — и на мгновение мне показалось, что я на послематчевой
Или, еще хуже — футболист, который пришел к тренеру сказать, что есть причины, по которым я не смогу сыграть в матче. А может, и на турнире в целом.
Из трубки полыхнуло огнем. Мне предложили вспомнить недавний матч с Чили, где Шишкин тоже играл с первых минут, правда на иной позиции, но играл. А следом предсказуемо прозвучало про обойму из 23 футболистов. Каждый из которых имеет шансы выйти на поле, в большей или меньшей степени. И еще — про удивление оттого, что все удивляются Шишкину. Особенно если вспомнить про отсутствие
Разговор быстро закончился. Тренер спешил. На следующий день после Португалии сборная улетала в Казань, отчего даже перенесла тренировку, сэкономив на этом
— Вот парадокс. У Черчесова репутация более жесткого тренера, но он, напротив, когда чувствует, что надо, отпускает вожжи.
Появление Шишкина в составе было понятно. Ерохин — если такой тренер, как Слуцкий, говорит, что первая замена при отрицательном счете всегда говорит о плане Б, — вышел на поле только после перерыва во многом потому, что в конце игры с Новой Зеландией он получил травму и существовал риск, что ему может понадобиться замена еще по ходу первого тайма. Других кандидатов на эту позицию — в отсутствие Дзагоева и Зобнина — у Черчесова, по сути, не было. Газинский не играет. Тарасов иного плана — более тягучий. Если в данной ситуации говорить о задачах перед игроком этого амплуа: быть мобильным, допускать минимум брака, отбирать мяч без фола.
Статистика Шишкина против Португалии в принципе неплохая, по первому тайму скорее замены заслуживал Глушаков. Однако менять того, проводящего свой лучший сезон в карьере, тренеры не решились — вместо этого чуть изменили позицию и во втором тайме Глушаков был одним из лучших.
В этом, пожалуй, суть наших претензий к сборной. Часто не хватает памяти — удивлялся же сразу после игры Леонид Федун появлению Джикии на правом фланге защиты, хотя у Черчесова спартаковец уже четвертый матч провел именно в этой роли. Часто
Но если после матча с новозеландцами было сложно понять, в какой именно футбол будет играть сборная в таком составе, игра с Португалией этот шанс предоставила.
Боевитая команда, которая хорошо готова физически. Которая держит удар, проигрывая сильному сопернику. Которая действует так, как может, и не сдается — кто бы ни противостоял ей.
Но у сборной сейчас большие проблемы с выходом из обороны в атаку. Нет защитника с первым острым пасом, как у Игнашевича. Нет нападающего, забивающего «на заказ». Но видно, что эта сборная хочет играть, но пока словно боится поверить сама в себя без лишней подсказки от тренера.
Сложно сказать, дело в отсутствии опыта таких матчей или в
Если бы сборная, напротив, первый тайм играла бы хорошо, а второй плохо — поводов для оптимизма (или, точнее, для удовлетворения) было бы меньше. А так — ощущение, что никакой трагедии нет. Сборная действует так, как на сегодняшний день способна. И это уже не так и мало.
Другое дело, что результат все равно отрицательный. Если говорить о матче с Португалией. Но вот странное дело, на носу третий матч — а кроме Euro-2008 третьи матчи группового турнира всегда дарили несбыточную надежду начиная с 1992 года. Однако мы не обнадеживаемся. Раньше времени, во всяком случае.
Год назад казалось, что наш футбол в тупике.
А сейчас за сборную на Кубке конфедераций играют Джикия, Васин, Кудряшов, Шишкин, Ерохин, Головин — и неплохо играют. Будь здоров Зобнин, играл бы и он.
Другая команда. Может быть, потенциал ее пока не очень высок, но до чемпионата мира еще год. Бердыев в Казани наверняка за это время вырастит для сборной новых кандидатов. От Манчини ждут того же самого — с учетом трансферной политики клуба, той что пока видна.
Самое интересное, перед Мексикой нет никаких предчувствий. Да, соперник крутой. Да, атака у нас недостаточно хороша. Но ощущения безнадежности нет. Ощущения тупика нет.
Может быть, прорыва от команды тоже ждать не стоит, но за нее не стыдно. Мы же этого, кажется, и хотели — чтобы не было стыдно и чтобы каждый играл изо всех сил до последних минут.
Наверное, именно поэтому и реагируем спокойно.
Илья КАЗАКОВ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
|
0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти