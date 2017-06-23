Чего хотел добиться Черчесов. Колонка Казакова

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Разумеется, я спросил про Шишкина — и на мгновение мне показалось, что я на послематчевой пресс-конференции.

Или, еще хуже — футболист, который пришел к тренеру сказать, что есть причины, по которым я не смогу сыграть в матче. А может, и на турнире в целом.

Из трубки полыхнуло огнем. Мне предложили вспомнить недавний матч с Чили, где Шишкин тоже играл с первых минут, правда на иной позиции, но играл. А следом предсказуемо прозвучало про обойму из 23 футболистов. Каждый из которых имеет шансы выйти на поле, в большей или меньшей степени. И еще — про удивление оттого, что все удивляются Шишкину. Особенно если вспомнить про отсутствие из-за травм Зобнина с Дзагоевым.

Разговор быстро закончился. Тренер спешил. На следующий день после Португалии сборная улетала в Казань, отчего даже перенесла тренировку, сэкономив на этом полтора-два часа дороги. Правильное восстановление и идущая рядом функциональная готовность игроков — один из главных козырей нашей команды на Кубке конфедераций. Причем восстановление и эмоциональное в том числе. После Новой Зеландии один из ветеранов сборной сказал, что год назад, до и во время Euro-2016, футболисты были слишком сильно изолированы от внешнего мира: минимум контактов с близкими и отсутствие выходных (не дней, так полудней). Сейчас с этим более гибко:

— Вот парадокс. У Черчесова репутация более жесткого тренера, но он, напротив, когда чувствует, что надо, отпускает вожжи.

Появление Шишкина в составе было понятно. Ерохин — если такой тренер, как Слуцкий, говорит, что первая замена при отрицательном счете всегда говорит о плане Б, — вышел на поле только после перерыва во многом потому, что в конце игры с Новой Зеландией он получил травму и существовал риск, что ему может понадобиться замена еще по ходу первого тайма. Других кандидатов на эту позицию — в отсутствие Дзагоева и Зобнина — у Черчесова, по сути, не было. Газинский не играет. Тарасов иного плана — более тягучий. Если в данной ситуации говорить о задачах перед игроком этого амплуа: быть мобильным, допускать минимум брака, отбирать мяч без фола.

Статистика Шишкина против Португалии в принципе неплохая, по первому тайму скорее замены заслуживал Глушаков. Однако менять того, проводящего свой лучший сезон в карьере, тренеры не решились — вместо этого чуть изменили позицию и во втором тайме Глушаков был одним из лучших.

В этом, пожалуй, суть наших претензий к сборной. Часто не хватает памяти — удивлялся же сразу после игры Леонид Федун появлению Джикии на правом фланге защиты, хотя у Черчесова спартаковец уже четвертый матч провел именно в этой роли. Часто какое-то решение рассматривается само по себе, а не как звено длинной цепи доводов.

Но если после матча с новозеландцами было сложно понять, в какой именно футбол будет играть сборная в таком составе, игра с Португалией этот шанс предоставила.

Боевитая команда, которая хорошо готова физически. Которая держит удар, проигрывая сильному сопернику. Которая действует так, как может, и не сдается — кто бы ни противостоял ей.

Но у сборной сейчас большие проблемы с выходом из обороны в атаку. Нет защитника с первым острым пасом, как у Игнашевича. Нет нападающего, забивающего «на заказ». Но видно, что эта сборная хочет играть, но пока словно боится поверить сама в себя без лишней подсказки от тренера.

Сложно сказать, дело в отсутствии опыта таких матчей или в чем-то еще. Потому что один из самых опытных и один из лучших в ее составе, Глушаков, выдает два совершенно разных тайма — и невозможно понять, почему до перерыва он не действовал так, как потом.

Если бы сборная, напротив, первый тайм играла бы хорошо, а второй плохо — поводов для оптимизма (или, точнее, для удовлетворения) было бы меньше. А так — ощущение, что никакой трагедии нет. Сборная действует так, как на сегодняшний день способна. И это уже не так и мало.

Другое дело, что результат все равно отрицательный. Если говорить о матче с Португалией. Но вот странное дело, на носу третий матч — а кроме Euro-2008 третьи матчи группового турнира всегда дарили несбыточную надежду начиная с 1992 года. Однако мы не обнадеживаемся. Раньше времени, во всяком случае.

Год назад казалось, что наш футбол в тупике.

А сейчас за сборную на Кубке конфедераций играют Джикия, Васин, Кудряшов, Шишкин, Ерохин, Головин — и неплохо играют. Будь здоров Зобнин, играл бы и он.

Другая команда. Может быть, потенциал ее пока не очень высок, но до чемпионата мира еще год. Бердыев в Казани наверняка за это время вырастит для сборной новых кандидатов. От Манчини ждут того же самого — с учетом трансферной политики клуба, той что пока видна.

Самое интересное, перед Мексикой нет никаких предчувствий. Да, соперник крутой. Да, атака у нас недостаточно хороша. Но ощущения безнадежности нет. Ощущения тупика нет.

Может быть, прорыва от команды тоже ждать не стоит, но за нее не стыдно. Мы же этого, кажется, и хотели — чтобы не было стыдно и чтобы каждый играл изо всех сил до последних минут.

Наверное, именно поэтому и реагируем спокойно.

Илья КАЗАКОВ.