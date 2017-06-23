Видаль надеется, что вратарь Браво примет участие в матче с австралийцами

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Браво восстанавливается после травмы, полученной в апреле в составе своего клуба — английского «Манчестер Сити». Место в воротах сборной Чили в первых двух матчах группового этапа Кубка конфедераций занимал Джонни Эррера.

«Надеюсь, что Браво примет участие в следующем матче. Предпосылки для этого есть», — сказал Видаль.

Матч второго тура группового этапа турнира между сборными Чили и Германии в Казани завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля. В заключительном туре в рамках группы В 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (стадион «Фишт», Сочи) и Чили — Австралия (стадион «Спартак», Москва). Турнир завершится 2 июля.