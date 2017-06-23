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Леонид Федун не понял, чего хотел добиться Черчесов.

Геннадий Орлов назвал тактику сборной России трусливой.

Мутко же предложил обоим остаться со своим мнением в стороне, но при этом сам сказал о задавленности в первом тайме, хотя и добавил, что это не его дело — говорить о тактических схемах.

Да его это дело. Как и наше общее. Любое поражение сборной, особенно на крупном турнире, — сигнал для начала широкой дискуссии. Чтобы поучаствовать в ней, не нужно приглашения, потому что охотников дать совет и так целая очередь. О сборной говорят, разве это плохо? Черчесову, который после матча с Португалией зачем-то сорвался на журналистах, следовало бы помнить, что он работает не в закрытом элитном клубе. Главный тренер сборной перешел в наступление, видимо, решив, что это лучшая защита, но ведь на него никто даже не нападал. Просто спросили.

Оценивать результат главной команды страны и спрашивать имеет право каждый болельщик. И то, что оценки и вопросы после матча с Португалией были Черчесову неприятны, — нормальное явление. Но лучше бы ответить спокойно и перейти к следующему этапу, чем ответить неспокойно и вызвать тем самым новые вопросы.

Или такая агрессивная реакция — причина непоколебимой уверенности в себе?

О том, что Черчесов в любом случае доработает до домашнего чемпионата мира, Мутко говорил в интервью «СЭ» и другим ведущим изданиям еще перед товарищеским матчем с Чили. Тогда заявление было уместным и разумным — надо же показать, что у тренерского штаба надежный тыл. Теперь вот заявление прозвучало еще раз. Сразу после поражения от Португалии.

— Успокойтесь вы! — воскликнул Мутко, прилетев в Казань. — Черчесов будет трудиться независимо от исхода матча с Мексикой.

Даже с учетом особенности главы РФС делать громкие и порой эмоциональные заявления возникает вопрос. Неужели это действительно продуманная стратегия, а не просто психологический ход перед ключевой встречей группового этапа? Неужели даже серьезное поражение, если оно вдруг случится, никак не повлияет на судьбу главного тренера?

Результаты, которые бьют по всей стране, иногда сильнее любых гарантий. Все тот же Мутко, например, предлагал Слуцкому остаться после чемпионата Европы, но сам тренер, ныне работающий в Англии, не выдержал обрушившегося давления и ушел. Как бы он остался? Смог бы работать на фоне такого негатива? Капелло вот, железный человек, и то не смог — мучился после чемпионата мира полцикла. Слуцкий этого не хотел. 0:3 от Уэльса оказались громче самых громких слов.

0:3 от Мексики, полагаю, произведут схожий эффект.

Конечно, это самый печальный и, хочется верить, маловероятный сценарий. Проговорив вслух о такой возможности, мы, возможно, усыпим бдительность всех чертей, и ничего такого не случится — наши возьмут и выиграют, что позволит им выйти из группы и с высоко поднятой головой готовиться к полуфиналу.

Но так получилось, что накоплен негативный опыт, который сейчас здорово портит настроение. Решающие матчи на крупных турнирах мы в современной истории сборной выигрывали только в 2008 году. И до, и после — печаль. Уэльс-2016, Алжир-2014, Греция-2012, Португалия-2004, Бельгия-2002, Чехия-96, Швеция-94, Шотландия-92. Даже если убрать годы, любой более-менее опытный болельщик скажет, что объединяет эти страны.

И можно сейчас сколько угодно говорить, что Кубок конфедераций — важный, но все-таки этап подготовки к чемпионату мира, что главные наши матчи впереди, что у нас молодая команда, — это все правда. Но страна уже включила режим «большого спортивного события», и в этом состоянии нас бросает из жара в холод.

Победа над Мексикой возвысит Черчесова до небес. После поражения его уничтожат.