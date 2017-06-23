Видаль: Сборная Чили по футболу довольна организацией Кубка конфедераций в России
КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили довольны организацией Кубка конфедераций, который проходит в России. Об этом после матча в Казани с командой Германии сообщил журналистам полузащитник чилийцев Артуро Видаль.
Матч второго тура группового этапа турнира, прошедший на «Казань-Арене», завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса (6-я минута) немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля (41).
«Я доволен уровнем организации турнира. Как мы и ожидали, все на высшем уровне. Это был хороший опыт для нас — играть со сборной Германии», — пояснил Видаль.
По его словам, встреча была непростой, но сборная Чили сыграла хорошо. «Команда Германии очень амбициозна и молода, надеюсь, что следующий матч чилийцы сыграют лучше», — сказал футболист.
В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу.
В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (Сочи) и Чили — Австралия (Москва). Турнира завершится 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
После встречи с Португалией многие критиковали главного тренера нашей сборной за выбор стартового состава. К примеру, владелец «Спартака» заявил: «Не совсем понимаю, чего хотел добиться Черчесов». Известный комментатор в авторской колонке для «СЭ» объясняет Леониду Федуну и другим болельщикам замысел тренера.