Санчес: Оборону сборной России очень сложно пройти

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Чилийская сборная провела товарищеский матч с командой России 9 июня, встреча завершилась со счетом 1:1. Санчес вышел на замену во втором тайме и отдал голевую передачу. В четверг чилийская сборная сыграла вничью (1:1) с немцами во втором туре группового этапа Кубка конфедераций, Санчес отметил голом и был признан лучшим игроком встречи.

«Российская защита очень хороша, ее очень сложно пробить, — вернулся к матчу 9 июня Санчес по просьбе одного из журналистов. — Россияне прекрасно сыграли против португальцев (поражение 0:1 во втором туре турнира — прим. ТАСС), но им не удалось забить».

Нападающий остался доволен игрой команды в матче с немцами. «Мы очень хорошо играли в первом тайме, но не забывайте, что мы играли против чемпионов мира, они быстро адаптируются в любой игре. Я доволен тем, как мы сыграли», — заявил он.

«Горжусь рекордом»

Для Санчеса мяч стал 38-м в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на первое место в истории сборной Чили, обогнав Марсело Саласа. Кроме того, Санчес стал автором 400-го мяча в истории Кубков конфедераций.

«Я горжусь рекордом, — заявил форвард. — Мы мечтаем победить на турнире и сконцентрированы на этом».

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (стадион «Фишт», Сочи) и Чили — Австралия (стадион «Спартак», Москва).