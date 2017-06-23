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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163263/
23 июня 2017, 1:12 | ТАСС

Санчес: Оборону сборной России очень сложно пройти

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу обладает очень хорошей обороной, которую сложно пройти. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды Чили Алексис Санчес.

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© ИТАР-ТАСС
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Чилийская сборная провела товарищеский матч с командой России 9 июня, встреча завершилась со счетом 1:1. Санчес вышел на замену во втором тайме и отдал голевую передачу. В четверг чилийская сборная сыграла вничью (1:1) с немцами во втором туре группового этапа Кубка конфедераций, Санчес отметил голом и был признан лучшим игроком встречи.

«Российская защита очень хороша, ее очень сложно пробить, — вернулся к матчу 9 июня Санчес по просьбе одного из журналистов. — Россияне прекрасно сыграли против португальцев (поражение 0:1 во втором туре турнира — прим. ТАСС), но им не удалось забить».

Нападающий остался доволен игрой команды в матче с немцами. «Мы очень хорошо играли в первом тайме, но не забывайте, что мы играли против чемпионов мира, они быстро адаптируются в любой игре. Я доволен тем, как мы сыграли», — заявил он.

«Горжусь рекордом»

Для Санчеса мяч стал 38-м в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на первое место в истории сборной Чили, обогнав Марсело Саласа. Кроме того, Санчес стал автором 400-го мяча в истории Кубков конфедераций.

«Я горжусь рекордом, — заявил форвард. — Мы мечтаем победить на турнире и сконцентрированы на этом».

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (стадион «Фишт», Сочи) и Чили — Австралия (стадион «Спартак», Москва).

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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22 Июня, 21:00 Зрители 38222 Группа B Казань Арена
Германия 1:1
Первый тайм: 1:1
Чили
Главные тренеры
Йоахим Лев Хуан Антонио Пицци
Голы
41′ Ларс Штиндль (Й. Хектор, Эмре Джан) 13
7 Алексис Санчес (А. Видаль) 6′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Джошуа Киммих 18
Шкодран Мустафи 2
Маттиас Гинтер 4
Никлас Зюле 17
Эмре Джан 14
Йонас Хектор 3
Юлиан Дракслер (к) 7
Леон Горецка 8
60′ Себастьян Руди 21
20′ Ларс Штиндль 13
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур 80′
18 Гонсало Хара
8 Артуро Видаль
10 Пабло Эрнандес
7 Алексис Санчес 64′
21 Марсело Диас
17 Гари Медель (к) 71′
13 Пауло Диас
20 Чарльз Арангис 90′
5 Франсиско Сильва
11 Эдуардо Варгас 82′
16 Мартин Родригес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 4
13 Фолы 18
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алиреза Фагани (Иран)
Боковой судья Реза Сохандан (Иран)
Боковой судья Мохаммадреза Мансури (Иран)
  Артур Диаш (Португалия)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Джо Флетчер (Канада)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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