Эмре Джан: Ничья стала справедливым результатом матча Чили — Германия
КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Ничейный счет в матче Кубка конфедераций Чили — Германия стал справедливым результатом этой встречи. Такое мнение журналистам высказал полузащитник немецкой команды Эмре Джан.
1/13
Матч второго тура группового этапа турнира завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса (6-я минута) немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля (41).
«Это был действительно хороший матч. Ничья в игре двух хороших команд — справедливый результат. Все наши мысли о следующей встрече, и, конечно, мы хотим стать первыми в группе», — отметил Джан. Он добавил, что сборной Германии в заключительном матче группового этапа с командой Камеруна «нужно побеждать».
«Очень красивый стадион», — сказал немецкий полузащитник, отвечая на вопрос о впечатлениях от игры на «Казань-Арене».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|22 Июня, 21:00
|Зрители 38222
|Группа B
|Казань Арена
Главные тренеры
|Йоахим Лев
|Хуан Антонио Пицци
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алиреза Фагани (Иран)
|Боковой судья
|Реза Сохандан (Иран)
|Боковой судья
|Мохаммадреза Мансури (Иран)
|Артур Диаш (Португалия)
|Равшан Ирматов (Узбекистан)
|Джо Флетчер (Канада)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти