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Матч второго тура группового этапа турнира завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса (6-я минута) немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля (41).

«Это был действительно хороший матч. Ничья в игре двух хороших команд — справедливый результат. Все наши мысли о следующей встрече, и, конечно, мы хотим стать первыми в группе», — отметил Джан. Он добавил, что сборной Германии в заключительном матче группового этапа с командой Камеруна «нужно побеждать».

«Очень красивый стадион», — сказал немецкий полузащитник, отвечая на вопрос о впечатлениях от игры на «Казань-Арене».