Сочи: зачет сдан

НЕРАВНОПРАВИЕ

Если суммировать увиденное вкратце, то к организации собственно матчей и всему, что внутри арены, — претензий практически нет. А вот к тому, что за ее пределами, вопросов накопилась масса. Причем то, что было налажено в Сочи еще во время Олимпиады, продолжает работать как часы, зато придуманное непосредственно к футбольному турниру создает массу проблем для болельщиков на ровном месте.

Проблемы эти начинаются уже с дороги на футбол. Вот казалось бы, отличная идея: бесплатные поезда для болельщиков. Но оргкомитет турнира умолчал о том, что они доступны только для жителей самих городов-организаторов. По неведомо кем придуманным странным правилам сесть в такой поезд на промежуточных станциях нельзя. То есть мало того, что москвичи, петербуржцы, казанцы и сочинцы принимают матчи у себя дома — они еще и в другой город могут ехать бесплатно. А всем прочим российским болельщикам отказано в праве проехать к месту соревнований, несмотря на то, что эти поезда имеют массу остановок — в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Саратове, Ульяновске… Специально зашел на ростовский вокзал спросить начальника одного такого проходящего поезда о возможности сесть туда с билетом на сочинский матч:

— Нет, нельзя.

— То есть, если бы я пришел с бронированием от Москвы или Питера, вы меня не пустили бы?

— Я бы проконсультировался….

Абсурд этого решения особенно нагляден как раз в Сочи. Поезда отправляются только от Олимпийского парка (двухэтажные — от Адлера). И если вчера вы посмотрели матч и вернулись в гостиницу в центре Сочи, а сегодня вам уезжать на таком поезде, то сесть в него в Сочи вы не можете, даже если он там останавливается. Вам надо убить полтора часа на поездку обратно к стадиону или в Адлер, сесть на поезд там, а еще через час-полтора проехать мимо своей сочинской гостиницы обратно. К графику поездов тоже есть вопросы: скажем, после матча 19 июня уехать в Москву предлагалось на трех бесплатных поездах, но лишь один из них успевал в столицу к игре Россия — Португалия 21 июня, и то впритык (хотя экспрессы сейчас доезжают в Москву за сутки). Неудивительно, что нередко бесплатные поезда пустуют, в то время как многие болельщики вынуждены ехать обычными составами за деньги. Выяснить причины безобразия не удалось: пресс-служба транспортной дирекции на звонки не отвечает в принципе.

СЛАБОЕ МЕСТО — ИНФОРМАЦИЯ

Обстановка на самом сочинском вокзале не лучше. На время Кубка конфедераций здесь (а также на некоторых других вокзалах в городах-организаторах) завели нечто невиданное: выход на любую платформу приравнивается к покиданию «чистой зоны», и вернуться в вокзал или на любую другую платформу уже нельзя — можно лишь выйти на улицу по дальнему обходному маршруту и снова зайти в вокзал опять через досмотр. В сумме это минут на десять: ошибся случайно платформой — фактически, значит, опоздал на свой поезд. И, разумеется, никто заранее об этом воспалении безопасности не предупреждает.

Информация, как обычно в России, вообще самое слабое место организаторов: скажем, не существует никакого централизованного источника сведений о транспорте в городах. Сайт турнира молчит, и все надо узнавать на месте, в локальных СМИ (которые вряд ли читают приезжие болельщики) или у конкретных перевозчиков. В Сочи с готовностью помогают волонтеры устными советами, но никаких печатных материалов нет и у них. Исключение — списки маршрутов, которые раздают на самом стадионе, но к тому времени они уже мало кому нужны. Нет никаких стендов с указаниями и на вокзалах. Правда, на самих остановках есть подробные расписания, но остановку-то сначала надо найти. Никто не предупреждает и о том, что после приезда к станции «Олимпийский парк» до стадиона идти еще полчаса, и многие незнакомые с «Фиштом» именно из-за этого попадали на трибуны к середине тайма. Правда, есть пользующийся большим спросом экспресс-вариант: за 100 рублей можно за 2 — 3 минуты доехать от входа в парк до стадиона на чем-то вроде гольф-кара.

Другая причина массовых опозданий — длинные очереди за билетами или в центры выдачи паспортов болельщика: в день первой игры они занимали в центре Сочи порядка 45 минут даже для заранее зарегистрировавшихся. При этом на стадионе было быстрее, поскольку там открыли сразу несколько пунктов, но информации об этих дополнительных окнах до сих пор нет даже на сайте Fan-ID.

ТРАНСПОРТ НАЛАЖЕН ПРЕВОСХОДНО

Инфостенды в центре города — это вообще анекдот: скажем, стенд у вокзала утверждает, что до центра Fan-ID идти 2 километра. Но уже через сотню метров стоит другой стенд, где расстояние оценено в 1,4 километра. Стенды на набережной дружно врут, что до автобусной остановки 120 метров, хотя до ближайшего транспорта минимум вчетверо больше, а до шаттлов к стадиону — километра полтора. Иные сделанные к турниру стенды вместо полезной информации вдруг сообщают, что рядом вечерняя школа — зачем это болельщику или туристу?! Еще попался созданный одним далеким от спорта СМИ справочник болельщика, но лучше бы его не издавали: английский перевод там настолько корявый, что иностранцы покатятся со смеху.

Зато сам транспорт налажен в Сочи превосходно — как во время Олимпиады. Шаттлы и обычные автобусы ходят в день игры каждые пару минут, а после матча — сплошным потоком. Мало того что непосредственно от стадиона можно удобно напрямую доехать до массы районов, а водители всегда тормознут по требованию даже там, где формально данный шаттл не останавливается. Но после игры от сочинского вокзала, куда прибывают электрички и шаттлы, еще и до двух ночи специально ходят местные маршрутки, развозя зрителей дальше — по районам центра и вплоть до Лоо. Правда, опять же — узнать об этом можно только на месте.

С ВЫХОДОМ СО СТАДИОНА ПРОБЛЕМ НЕТ

Нет проблем в Сочи и с выходом со стадиона, на которые массово жалуются посетители московских матчей. Потоки людей, как на Олимпиаде, направляют волонтеры, указания которых при необходимости можно игнорировать. Присутствие полиции заметно, но не навязчиво, и непосредственно с болельщиками стражи порядка контактируют разве что на контроле безопасности — тоже, к слову, вполне корректном и лояльном. Вполне годится для просмотра футбола и сам «Фишт» — обзор хорош почти с любого места, и разве что узкие проходы между рядами доставляют неудобства. Точек питания достаточно, цены приемлемые. А вот сувениры Кубка конфедераций в дефиците — за пределами стадиона их практически нет в принципе, хотя городские киоски до сих пор завалены олимпийской атрибутикой трехлетней давности. Сувениры нынешнего турнира доступны только внутри стадиона по довольно высоким ценам, причем точек мало, и возле них всегда толпы.

Не продуман вопрос просмотра других матчей: вблизи стадиона или где-либо еще в пешей доступности нет никаких больших экранов (хотя на Олимпиаде экран был), подобие фан-зоны у морского порта пустует. Чтобы посмотреть перед сочинским матчем игру Россия — Португалия, пришлось искать кафе в Адлере, а потом спешно ехать к стадиону. Учитывая удаленность «Фишта» от города, к чемпионату мира, когда в день будет по три игры, остро требуются большие экраны в самом Олимпийском парке.

В целом посещение футбола в Сочи оставило неплохое впечатление: атмосфера приятная и доброжелательная, на стадионе масса семей с детьми (это, впрочем, следствие неважных продаж дорогих билетов и бесплатной раздачи их горожанам, причем на трибунах нередко можно было слышать, как кто-то выясняет у соседей правила футбола). При тщательной подготовке и предварительном выяснении всех аспектов похода на матч все проходит гладко, а вот без таковой велика вероятность как минимум опоздать. Словом, несмотря на массу искусственно созданных болельщикам во время планирования всего турнира проблем, Сочи в части местной организации по ключевым аспектам зачет сдал. Осталось сравнить этот опыт с другими городами.

Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО из Сочи.