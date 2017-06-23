Сочи: зачет сдан
Корреспондент «СЭ» побывал в качестве зрителя на двух сочинских матчах Кубка конфедераций.
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НЕРАВНОПРАВИЕ
Если суммировать увиденное вкратце, то к организации собственно матчей и всему, что внутри арены, — претензий практически нет. А вот к тому, что за ее пределами, вопросов накопилась масса. Причем то, что было налажено в Сочи еще во время Олимпиады, продолжает работать как часы, зато придуманное непосредственно к футбольному турниру создает массу проблем для болельщиков на ровном месте.
Проблемы эти начинаются уже с дороги на футбол. Вот казалось бы, отличная идея: бесплатные поезда для болельщиков. Но оргкомитет турнира умолчал о том, что они доступны только для жителей самих
— Нет, нельзя.
— То есть, если бы я пришел с бронированием от Москвы или Питера, вы меня не пустили бы?
— Я бы проконсультировался….
Абсурд этого решения особенно нагляден как раз в Сочи. Поезда отправляются только от Олимпийского парка (двухэтажные — от Адлера). И если вчера вы посмотрели матч и вернулись в гостиницу в центре Сочи, а сегодня вам уезжать на таком поезде, то сесть в него в Сочи вы не можете, даже если он там останавливается. Вам надо убить полтора часа на поездку обратно к стадиону или в Адлер, сесть на поезд там, а еще через
СЛАБОЕ МЕСТО — ИНФОРМАЦИЯ
Обстановка на самом сочинском вокзале не лучше. На время Кубка конфедераций здесь (а также на некоторых других вокзалах в городах-организаторах) завели нечто невиданное: выход на любую платформу приравнивается к покиданию «чистой зоны», и вернуться в вокзал или на любую другую платформу уже нельзя — можно лишь выйти на улицу по дальнему обходному маршруту и снова зайти в вокзал опять через досмотр. В сумме это минут на десять: ошибся случайно платформой — фактически, значит, опоздал на свой поезд. И, разумеется, никто заранее об этом воспалении безопасности не предупреждает.
Информация, как обычно в России, вообще самое слабое место организаторов: скажем, не существует никакого централизованного источника сведений о транспорте в городах. Сайт турнира молчит, и все надо узнавать на месте, в локальных СМИ (которые вряд ли читают приезжие болельщики) или у конкретных перевозчиков. В Сочи с готовностью помогают волонтеры устными советами, но никаких печатных материалов нет и у них. Исключение — списки маршрутов, которые раздают на самом стадионе, но к тому времени они уже мало кому нужны. Нет никаких стендов с указаниями и на вокзалах. Правда, на самих остановках есть подробные расписания, но
Другая причина массовых опозданий — длинные очереди за билетами или в центры выдачи паспортов болельщика: в день первой игры они занимали в центре Сочи порядка 45 минут даже для заранее зарегистрировавшихся. При этом на стадионе было быстрее, поскольку там открыли сразу несколько пунктов, но информации об этих дополнительных окнах до сих пор нет даже на сайте
ТРАНСПОРТ НАЛАЖЕН ПРЕВОСХОДНО
Инфостенды в центре города — это вообще анекдот: скажем, стенд у вокзала утверждает, что до центра
Зато сам транспорт налажен в Сочи превосходно — как во время Олимпиады. Шаттлы и обычные автобусы ходят в день игры каждые пару минут, а после матча — сплошным потоком. Мало того что непосредственно от стадиона можно удобно напрямую доехать до массы районов, а водители всегда тормознут по требованию даже там, где формально данный шаттл не останавливается. Но после игры от сочинского вокзала, куда прибывают электрички и шаттлы, еще и до двух ночи специально ходят местные маршрутки, развозя зрителей дальше — по районам центра и вплоть до Лоо. Правда, опять же — узнать об этом можно только на месте.
С ВЫХОДОМ СО СТАДИОНА ПРОБЛЕМ НЕТ
Нет проблем в Сочи и с выходом со стадиона, на которые массово жалуются посетители московских матчей. Потоки людей, как на Олимпиаде, направляют волонтеры, указания которых при необходимости можно игнорировать. Присутствие полиции заметно, но не навязчиво, и непосредственно с болельщиками стражи порядка контактируют разве что на контроле безопасности — тоже, к слову, вполне корректном и лояльном. Вполне годится для просмотра футбола и сам «Фишт» — обзор хорош почти с любого места, и разве что узкие проходы между рядами доставляют неудобства. Точек питания достаточно, цены приемлемые. А вот сувениры Кубка конфедераций в дефиците — за пределами стадиона их практически нет в принципе, хотя городские киоски до сих пор завалены олимпийской атрибутикой трехлетней давности. Сувениры нынешнего турнира доступны только внутри стадиона по довольно высоким ценам, причем точек мало, и возле них всегда толпы.
Не продуман вопрос просмотра других матчей: вблизи стадиона или
В целом посещение футбола в Сочи оставило неплохое впечатление: атмосфера приятная и доброжелательная, на стадионе масса семей с детьми (это, впрочем, следствие неважных продаж дорогих билетов и бесплатной раздачи их горожанам, причем на трибунах нередко можно было слышать, как
Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО из Сочи.
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