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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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Матч за 3-е место
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L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163172/
23 июня 2017, 0:43 | Спорт-Экспресс

«У Черчесова трусливая тактика? А вы хотели получить 1:7?»

Известный португальский агент Паулу БАРБОЗА считает, что сборная России выбрала разумную модель на встречу с чемпионами Европы.

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СМОЛОВ БЫЛ ОЧЕНЬ ОДИНОК

— Португалия победила, Роналду забил. Все справедливо?

— Нет. Справедливый итог — ничья.

— Вы оригинальны.

— Ну, вы же видели, как заканчивался матч. Португалия провела концовку в обороне, и если бы ваша сборная выглядела бы более уверенной в себе, все могло закончиться иначе. Но самое главное, что встреча получилась интересной, оба соперника создавали моменты.

— Но забили-то португальцы.

— Да, потому что в команде есть индивидуально сильные футболисты, которые могут решить исход игры. Таких двое-трое. В первую очередь — Роналду и Бернарду Силва. У России, правда, такие тоже есть, но они никак не проявили себя.

— Кто?

— Смолов очень одинок — не хватало поддержки, пасов. Если бы полузащита действовала бы более агрессивно, Федор получил бы больше голевых шансов. Стремление Смолова в одиночку решить все в концовке, когда Черчесов что-то ему выговаривал, идет именно от этого.

— В целом вы не увидели разные по классу команды?

— Конечно, увидел. Но в то же время Россия не стремилась только обороняться, знала, чего хочет.

— Поняли план, с которым наша сборная вышла на поле?

— Да, конечно. Хозяева играли более осторожно, чем с Новой Зеландией, старались держать мяч в центре поля. Первый тайм не получился, но во втором все пошло значительно лучше.

ЗА РОНАЛДУ ОТВЕЧАЛ ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ

— Вы говорили, что главной дуэлью матча станет противостояние Джикии и Роналду. Кто выиграл?

— В целом Джикия сыграл хорошо. Правда, не думаю, что он часто противостоял именно Роналду.

— Кто, по-вашему, отвечал за Криштиану?

— Человек в маске. Кое-что у него получилось, кое-что — нет, но матч защитник не провалил.

— Но Криштиану забил именно из-под Кудряшова, хотя Акинфеев взял вину на себя.

— Это подход настоящего капитана, когда отвечаешь за всю команду. Гол скорее следствие не ошибки, а индивидуального мастерства Роналду. Это человек, который сделал разницу — создали момент, Криштиану его реализовал. Я бы вообще обратил внимание на то, как играла Португалия.

— Что особенного заметили?

— Быстрый гол немного спутал впечатление. Но ведь Португалия действовала осторожно, команда явно ждала сложного матча. Играли против хозяев и явно их опасались. На пресс-конференции главный тренер Фернанду Сантуш признал, что в последние 15 — 20 минут пришлось очень тяжело.

— То есть у вас скорее позитивные впечатления от сборной России?

— Ну, конечно. Уже привык, что в вашей стране по отношению к футболу есть две крайности: или все просто великолепно, или, наоборот, хуже некуда. Это же философия такая, когда «все или ничего». Читаю прессу, знаю многих русских, и до начала турнира все говорили, что ситуация плохая, из группы не выйдем, сборная слабая. Никто ни во что не верил! ОК. Потом последовала победа над Новой Зеландией, и вдруг начали рассуждать чуть ли ни о первом месте на Кубке конфедераций! С чего бы это?

— А как надо?

— Почему бы не мыслить здраво? У Португалии есть Роналду, у России — нет. Вы провели хорошую встречу и как минимум второй тайм сыграли не просто на равных, а имели преимущество! У вас есть команда, которая сейчас может выглядеть достойно. Уже не говорю о том, что несколько очень важных футболистов не смогли принять участие в Кубке конфедераций из-за травм.

— Мы же давно с вами знакомы, и я вынужден отметить наглую лесть.

— Почему же наглую?

— Потому, что взяли три очка у далеко не самых грозных новозеландцев и ни разу не попали в створ ворот Португалии.

— Сергей, посмотрим матч с Мексикой и потом еще раз поговорим, кто кому льстит. Повторю свое мнение — у вас есть команда. Португальцы действовали очень осторожно, понимая и уважая силу соперника. Я не увидел высокомерия. Значит, русских опасались.

СПОРИМ, ВЫ ОБЫГРАЕТЕ МЕКСИКУ?

— Известный комментатор Геннадий Орлов назвал тактику сборной России трусливой. Вы, судя по всему, не согласны с таким определением?

— Конечно, нет. Да, Черчесов отдал инициативу, ожидая ошибки, но ее совершила Россия, и это все решило. Но чем дальше счет оставался бы равным, тем больше было бы шансов у вашей команды. Это выжидательная, но и правильная позиция. Тренер просто осторожничал, что разумно.

— А если бы по-другому?

— То могло бы произойти то же самое, что случилось осенью 2004-го, когда в Лиссабоне Португалия победила Россию со счетом 7:1. Вы этого хотели?

— Паулу, вам не кажется, что Роналду после забитого гола стал ходить, словно по подиуму, не выкладываясь на все сто?

— Нет, не кажется. Опыт и возраст заставляют его действовать так, чтобы прибавлять в нужных эпизодах, не расходовать силы. Сантуш, кстати, сказал, что специально проводит ротацию — после тяжелого сезона футболисты утомлены. Криштиану как лидер будет играть много, и иногда ему по ходу матчей приходится брать паузы.

— Ваш прогноз — кто выйдет из группы?

— Португалия и Россия. Вы победите Мексику.

— Ничего себе.

— Сергей, верьте мне.

— Чем готовы рискнуть?

— Давайте так: если Россия не выходит в полуфинал, я пришлю вам бутылочку великолепного портвейна.

— А если наоборот, я вам — водку?

— Нет. Хотел бы получить банный веник. За время жизни в России полюбил парилку, это гораздо лучше водки. Приготовьте, пожалуйста, дубовый.

Сергей Егоров.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
45′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
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