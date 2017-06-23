«У Черчесова трусливая тактика? А вы хотели получить 1:7?»
Известный португальский агент Паулу БАРБОЗА считает, что сборная России выбрала разумную модель на встречу с чемпионами Европы.
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СМОЛОВ БЫЛ ОЧЕНЬ ОДИНОК
— Португалия победила, Роналду забил. Все справедливо?
— Нет. Справедливый итог — ничья.
— Вы оригинальны.
— Ну, вы же видели, как заканчивался матч. Португалия провела концовку в обороне, и если бы ваша сборная выглядела бы более уверенной в себе, все могло закончиться иначе. Но самое главное, что встреча получилась интересной, оба соперника создавали моменты.
— Но
— Да, потому что в команде есть индивидуально сильные футболисты, которые могут решить исход игры. Таких
— Кто?
— Смолов очень одинок — не хватало поддержки, пасов. Если бы полузащита действовала бы более агрессивно, Федор получил бы больше голевых шансов. Стремление Смолова в одиночку решить все в концовке, когда Черчесов
— В целом вы не увидели разные по классу команды?
— Конечно, увидел. Но в то же время Россия не стремилась только обороняться, знала, чего хочет.
— Поняли план, с которым наша сборная вышла на поле?
— Да, конечно. Хозяева играли более осторожно, чем с Новой Зеландией, старались держать мяч в центре поля. Первый тайм не получился, но во втором все пошло значительно лучше.
ЗА РОНАЛДУ ОТВЕЧАЛ ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ
— Вы говорили, что главной дуэлью матча станет противостояние Джикии и Роналду. Кто выиграл?
— В целом Джикия сыграл хорошо. Правда, не думаю, что он часто противостоял именно Роналду.
— Кто,
— Человек в маске.
— Но Криштиану забил именно
— Это подход настоящего капитана, когда отвечаешь за всю команду. Гол скорее следствие не ошибки, а индивидуального мастерства Роналду. Это человек, который сделал разницу — создали момент, Криштиану его реализовал. Я бы вообще обратил внимание на то, как играла Португалия.
— Что особенного заметили?
— Быстрый гол немного спутал впечатление. Но ведь Португалия действовала осторожно, команда явно ждала сложного матча. Играли против хозяев и явно их опасались. На
— То есть у вас скорее позитивные впечатления от сборной России?
— Ну, конечно. Уже привык, что в вашей стране по отношению к футболу есть две крайности: или все просто великолепно, или, наоборот, хуже некуда. Это же философия такая, когда «все или ничего». Читаю прессу, знаю многих русских, и до начала турнира все говорили, что ситуация плохая, из группы не выйдем, сборная слабая. Никто ни во что не верил! ОК. Потом последовала победа над Новой Зеландией, и вдруг начали рассуждать чуть ли ни о первом месте на Кубке конфедераций! С чего бы это?
— А как надо?
— Почему бы не мыслить здраво? У Португалии есть Роналду, у России — нет. Вы провели хорошую встречу и как минимум второй тайм сыграли не просто на равных, а имели преимущество! У вас есть команда, которая сейчас может выглядеть достойно. Уже не говорю о том, что несколько очень важных футболистов не смогли принять участие в Кубке конфедераций
— Мы же давно с вами знакомы, и я вынужден отметить наглую лесть.
— Почему же наглую?
— Потому, что взяли три очка у далеко не самых грозных новозеландцев и ни разу не попали в створ ворот Португалии.
— Сергей, посмотрим матч с Мексикой и потом еще раз поговорим, кто кому льстит. Повторю свое мнение — у вас есть команда. Португальцы действовали очень осторожно, понимая и уважая силу соперника. Я не увидел высокомерия. Значит, русских опасались.
СПОРИМ, ВЫ ОБЫГРАЕТЕ МЕКСИКУ?
— Известный комментатор Геннадий Орлов назвал тактику сборной России трусливой. Вы, судя по всему, не согласны с таким определением?
— Конечно, нет. Да, Черчесов отдал инициативу, ожидая ошибки, но ее совершила Россия, и это все решило. Но чем дальше счет оставался бы равным, тем больше было бы шансов у вашей команды. Это выжидательная, но и правильная позиция. Тренер просто осторожничал, что разумно.
— А если бы
— То могло бы произойти то же самое, что случилось осенью 2004-го, когда в Лиссабоне Португалия победила Россию со счетом 7:1. Вы этого хотели?
— Паулу, вам не кажется, что Роналду после забитого гола стал ходить, словно по подиуму, не выкладываясь на все сто?
— Нет, не кажется. Опыт и возраст заставляют его действовать так, чтобы прибавлять в нужных эпизодах, не расходовать силы. Сантуш, кстати, сказал, что специально проводит ротацию — после тяжелого сезона футболисты утомлены. Криштиану как лидер будет играть много, и иногда ему по ходу матчей приходится брать паузы.
— Ваш прогноз — кто выйдет из группы?
— Португалия и Россия. Вы победите Мексику.
— Ничего себе.
— Сергей, верьте мне.
— Чем готовы рискнуть?
— Давайте так: если Россия не выходит в полуфинал, я пришлю вам бутылочку великолепного портвейна.
— А если наоборот, я вам — водку?
— Нет. Хотел бы получить банный веник. За время жизни в России полюбил парилку, это гораздо лучше водки. Приготовьте, пожалуйста, дубовый.
Сергей Егоров.
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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