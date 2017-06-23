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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
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2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163171/
23 июня 2017, 0:41 | Спорт-Экспресс

«Мексика ставит задачу выиграть Кубок конфедераций, а РФС — популяризировать футбол»

Реплика известного тренера о поединке сборных России и Португалии. И не только.

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Для начала — мои мысли непосредственно о матче Россия — Португалия. Абсолютно два разных тайма. В первой половине встречи португальцы показали, какая игра способствует достижению высокой цели — победы в турнире. Отличная тактика, высочайшее индивидуальное мастерство, компактность в линиях. Они были быстрее наших футболистов во всех компонентах игры. С их стороны мы видели постоянное давление, высокую плотность, жесткий прессинг на чужой половине поля, быстрые розыгрыш мяча и смену направлений атаки с хорошими фланговыми прострелами. Фантастическая культура обращения с мячом. И каждый футболист без задержек принимал именно то решение, которое соответствовало конкретному моменту игры. В атаке португальцы регулярно ставили нашу оборону в цейтнот, а при срыве атаки моментально пытались накрывать россиян и применяли коллективный прессинг.

В общем, очень ровно действовала Португалия — и потому быстро добилась преимущества, а также создала еще ряд голевых ситуаций. Почти все первые 45 минут наша сборная, к сожалению, только оборонялась, не могла наладить быстрый выход из обороны и контригру. И лишь фантастическая игра Акинфеева спасла от более крупного поражения. В створ наших ворот за 90 минут нанесено шесть ударов, и все они потребовали от Акинфеева проявить свое высокое мастерство. У нас же за весь матч — ноль ударов в створ….

Зато во втором тайме у футболистов национальной сборной России было видно огромное желание, запредельную самоотдачу и страсть. Это уже большой плюс. Поддержка зрителей также сыграла свою роль. Но исполнительского мастерства и опыта банально не хватило.

Читал, что Смолов уступил в этом матче в 90% единоборств. В принципе защитники всегда имеют более высокий процент выигранных единоборств и более низкий процент брака, чем нападающие. Дело в том, что форварды часто принимают мяч в экстремальных ситуациях, порой стоя спиной к воротам, и нужно иметь действительно высокий уровень мастерства, чтобы процент брака был невысоким, а количество выигранных единоборств — большим. И все-таки, когда мы говорим про 90%, разница, конечно, не должна быть настолько существенной.

Почему так вышло? Думаю, что, во-первых, против Смолова играли защитники очень высокого класса. Чемпионат мира и Кубок конфедераций — совсем другой уровень по сравнению с российской премьер-лигой. К нам приехали чемпионы разных континентов — этим уже все сказано. Во-вторых, Федору приходилось тяжело одному. Будь рядом второй форвард, у Смолова было бы больше возможностей и пространства, чтобы проявить свои качества и индивидуальное мастерство.

Теперь про матч с Мексикой. Игра предстоит еще более сложная, чем с Португалией. Нашим футболистам надо сделать все возможное для победы. Нас устроят только три очка — не стоит надеяться, что Новая Зеландия вдруг ни с того ни с сего обыграет Португалию. Выбор состава и тактики, думаю, будет с акцентом на атакующие действия, ведь нам нужно только побеждать.

А больше всего меня перед нашим главным матчем на турнире расстраивает вот что. Послушайте, что заявляют футболисты и тренеры Мексики. «Порвем этих русских!» «У них шансов нет!» «Наша задача — выиграть Кубок конфедераций!» Ясно, что люди настроены по-боевому. Думаю, эти слова должны в хорошем смысле задеть и мотивировать наших игроков.

И ни в коем случае не надо обращать внимание на заявления руководства РФС о том, что задача — «популяризировать футбол вне зависимости от результата». Как говорится, почувствуйте разницу в постановке задач сами.

Валерий ГАЗЗАЕВ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СЭ».
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
45′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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