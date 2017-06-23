«Мексика ставит задачу выиграть Кубок конфедераций, а РФС — популяризировать футбол»
Реплика известного тренера о поединке сборных России и Португалии. И не только.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Для начала — мои мысли непосредственно о матче Россия — Португалия. Абсолютно два разных тайма. В первой половине встречи португальцы показали, какая игра способствует достижению высокой цели — победы в турнире. Отличная тактика, высочайшее индивидуальное мастерство, компактность в линиях. Они были быстрее наших футболистов во всех компонентах игры. С их стороны мы видели постоянное давление, высокую плотность, жесткий прессинг на чужой половине поля, быстрые розыгрыш мяча и смену направлений атаки с хорошими фланговыми прострелами. Фантастическая культура обращения с мячом. И каждый футболист без задержек принимал именно то решение, которое соответствовало конкретному моменту игры. В атаке португальцы регулярно ставили нашу оборону в цейтнот, а при срыве атаки моментально пытались накрывать россиян и применяли коллективный прессинг.
В общем, очень ровно действовала Португалия — и потому быстро добилась преимущества, а также создала еще ряд голевых ситуаций. Почти все первые 45 минут наша сборная, к сожалению, только оборонялась, не могла наладить быстрый выход из обороны и контригру. И лишь фантастическая игра Акинфеева спасла от более крупного поражения. В створ наших ворот за 90 минут нанесено шесть ударов, и все они потребовали от Акинфеева проявить свое высокое мастерство. У нас же за весь матч — ноль ударов в створ….
Зато во втором тайме у футболистов национальной сборной России было видно огромное желание, запредельную самоотдачу и страсть. Это уже большой плюс. Поддержка зрителей также сыграла свою роль. Но исполнительского мастерства и опыта банально не хватило.
Читал, что Смолов уступил в этом матче в 90% единоборств. В принципе защитники всегда имеют более высокий процент выигранных единоборств и более низкий процент брака, чем нападающие. Дело в том, что форварды часто принимают мяч в экстремальных ситуациях, порой стоя спиной к воротам, и нужно иметь действительно высокий уровень мастерства, чтобы процент брака был невысоким, а количество выигранных единоборств — большим. И
Почему так вышло? Думаю, что,
Теперь про матч с Мексикой. Игра предстоит еще более сложная, чем с Португалией. Нашим футболистам надо сделать все возможное для победы. Нас устроят только три очка — не стоит надеяться, что Новая Зеландия вдруг ни с того ни с сего обыграет Португалию. Выбор состава и тактики, думаю, будет с акцентом на атакующие действия, ведь нам нужно только побеждать.
А больше всего меня перед нашим главным матчем на турнире расстраивает вот что. Послушайте, что заявляют футболисты и тренеры Мексики. «Порвем этих русских!» «У них шансов нет!» «Наша задача — выиграть Кубок конфедераций!» Ясно, что люди настроены
И ни в коем случае не надо обращать внимание на заявления руководства РФС о том, что задача — «популяризировать футбол вне зависимости от результата». Как говорится, почувствуйте разницу в постановке задач сами.
Валерий ГАЗЗАЕВ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «СЭ».
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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