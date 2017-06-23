Новые надежды: сборная России по пляжному футболу начинает сезон этапом Евролиги
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России по пляжному футболу открывает для себя сезон первым этапом Евролиги, который пройдет с 23 по 25 июня в Белграде.
Возвращение лидирующих позиций
Евролига проводится ежегодно с 1998 года, и сборная России неизменно поднимается на пьедестал почета с 2007 года. За это время национальная команда четыре раза одерживала победу, уступая по этому показателю лишь испанцам и португальцам (по пять побед), один раз становилась второй и пять раз — третьей, включая два последних сезона. Действующими же чемпионами Евролиги является сборная Украины, чей успех многими воспринимался как сенсация.
Регламент турнира уже несколько лет не меняется: в элитном дивизионе Евролиги принимают участие 12 команд, каждая из которых проведет по шесть матчей на двух этапах. Всего же будет проведено пять отдельных этапов Евролиги. В итоге восемь лучших команд выйдут в Суперфинал, где и будет выявлен победитель. В этом сезоне решающая часть турнира пройдет в Италии с 31 августа по 3 сентября.
Соперниками россиян по первому этапу Евролиги будут команды Франции (игра пройдет 23 июня), Германии (24) и Испании (25). На втором для национальной сборной этапе, который пройдет в Москве с 28 по 30 июля, двукратным чемпионам мира будут противостоять греки, швейцарцы и белорусы.
В рамках подготовки к первому этапу команда Михаила Лихачева провела сбор в Москве, после чего определилась с составом, который полностью выглядит следующим образом:
вратари: Максим Чужков («Локомотив»), Иван Островский (Кристалл);.
полевые игроки: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Егор Шайков, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Владислав Аксёнов («Строгино»).
Но главной же перестановкой межсезонья является назначение капитана сборной Ильи Леонова на пост помощника старшего тренера. На этом посту титулованный игрок сменил Дмитрия Горина, который в январе ушел на пост генерального директора футбольного клуба «Шинник».
«Илья Леонов — опытнейший и титулованный игрок, капитан тех “красных дьяволов”, которых мы помним. Это легендарные наши футболисты. Я не знаю, будут ли еще такие. А сейчас я пожелаю Илье успехов, приложить максимум усилий для того, чтобы сборная вернула свои позиции на международной арене. В пляжном футболе мы знаем только одно место — первое. Надеемся на опыт, хладнокровие, тактическую выучку Ильи», — сказал председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин.
При этом сам Леонов, являющийся еще и играющим тренером московского «Локомотива», констатировал, что карьеру игрока не заканчивает. «Да, выступление за сборную приостанавливаю и сосредоточусь на помощи Михаилу Викторовичу Лихачеву. За “Локомотив” я в заявке на все турниры, буду играть в чемпионате Москвы, плюс я в заявке на Суперлигу. Плюс еще много клубных турниров», — подчеркнул он.
Сборная России в долгу перед болельщиками
При этом большинство ведущих сборных планеты в 2017 году уже приняли участие в чемпионате мира, прошедшем в мае на Багамских островах. Сборная России же сенсационно не смогла преодолеть квалификацию и впервые с 2006 года не выступила в финальной части. Вообще прошлый сезон сборной России, избаловавшей всех своими победами, нельзя занести в актив — на счету команды Лихачева бронзовые медали Кубка Европы, Евролиги и Межконтинентального кубка.
Заканчивая тему прошедшего чемпионата мира, нужно отметить, что бразильцы
«Ставим задачу выиграть Евролигу. Вообще мы хотим выиграть все турниры. Да, это сложная задача. Но мы не отобрались на чемпионат мира и в долгу перед нашими болельщиками, поэтому мы будем делать все, чтобы порадовать их в нынешнем сезоне, играя везде только на победу», — заявил Анохин агентству «Р-Спорт».
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