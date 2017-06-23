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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163164/
23 июня 2017, 0:34 | Р-Спорт

Новые надежды: сборная России по пляжному футболу начинает сезон этапом Евролиги

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России по пляжному футболу открывает для себя сезон первым этапом Евролиги, который пройдет с 23 по 25 июня в Белграде.

Возвращение лидирующих позиций

Евролига проводится ежегодно с 1998 года, и сборная России неизменно поднимается на пьедестал почета с 2007 года. За это время национальная команда четыре раза одерживала победу, уступая по этому показателю лишь испанцам и португальцам (по пять побед), один раз становилась второй и пять раз — третьей, включая два последних сезона. Действующими же чемпионами Евролиги является сборная Украины, чей успех многими воспринимался как сенсация.

Регламент турнира уже несколько лет не меняется: в элитном дивизионе Евролиги принимают участие 12 команд, каждая из которых проведет по шесть матчей на двух этапах. Всего же будет проведено пять отдельных этапов Евролиги. В итоге восемь лучших команд выйдут в Суперфинал, где и будет выявлен победитель. В этом сезоне решающая часть турнира пройдет в Италии с 31 августа по 3 сентября.

Соперниками россиян по первому этапу Евролиги будут команды Франции (игра пройдет 23 июня), Германии (24) и Испании (25). На втором для национальной сборной этапе, который пройдет в Москве с 28 по 30 июля, двукратным чемпионам мира будут противостоять греки, швейцарцы и белорусы.

В рамках подготовки к первому этапу команда Михаила Лихачева провела сбор в Москве, после чего определилась с составом, который полностью выглядит следующим образом:

вратари: Максим Чужков («Локомотив»), Иван Островский (Кристалл);.

полевые игроки: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Егор Шайков, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Владислав Аксёнов («Строгино»).

Но главной же перестановкой межсезонья является назначение капитана сборной Ильи Леонова на пост помощника старшего тренера. На этом посту титулованный игрок сменил Дмитрия Горина, который в январе ушел на пост генерального директора футбольного клуба «Шинник».

«Илья Леонов — опытнейший и титулованный игрок, капитан тех “красных дьяволов”, которых мы помним. Это легендарные наши футболисты. Я не знаю, будут ли еще такие. А сейчас я пожелаю Илье успехов, приложить максимум усилий для того, чтобы сборная вернула свои позиции на международной арене. В пляжном футболе мы знаем только одно место — первое. Надеемся на опыт, хладнокровие, тактическую выучку Ильи», — сказал председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин.

При этом сам Леонов, являющийся еще и играющим тренером московского «Локомотива», констатировал, что карьеру игрока не заканчивает. «Да, выступление за сборную приостанавливаю и сосредоточусь на помощи Михаилу Викторовичу Лихачеву. За “Локомотив” я в заявке на все турниры, буду играть в чемпионате Москвы, плюс я в заявке на Суперлигу. Плюс еще много клубных турниров», — подчеркнул он.

Сборная России в долгу перед болельщиками

При этом большинство ведущих сборных планеты в 2017 году уже приняли участие в чемпионате мира, прошедшем в мае на Багамских островах. Сборная России же сенсационно не смогла преодолеть квалификацию и впервые с 2006 года не выступила в финальной части. Вообще прошлый сезон сборной России, избаловавшей всех своими победами, нельзя занести в актив — на счету команды Лихачева бронзовые медали Кубка Европы, Евролиги и Межконтинентального кубка.

Заканчивая тему прошедшего чемпионата мира, нужно отметить, что бразильцы наконец-то смогли вернуть себе пальму первенства, не оставив соперникам никаких шансов и став 14-кратными чемпионами мира. До этого бразильцы выигрывали турнир в 2009 году.

«Ставим задачу выиграть Евролигу. Вообще мы хотим выиграть все турниры. Да, это сложная задача. Но мы не отобрались на чемпионат мира и в долгу перед нашими болельщиками, поэтому мы будем делать все, чтобы порадовать их в нынешнем сезоне, играя везде только на победу», — заявил Анохин агентству «Р-Спорт».
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