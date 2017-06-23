Дракслер: Сборная Германии делала все возможное, чтобы победить команду Чили
КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии в матче Кубка конфедераций с командой Чили в Казани сделали все возможное, чтобы выиграть, однако этих усилий не хватило для победного результата. Об этом сообщил после игры журналистам капитан сборной Германии Юлиан Дракслер.
Встреча, прошедшая на «Казань-Арене», завершилась вничью со счетом 1:1.
«Мы сделали все возможное, нам понравилась игра, мы забили один гол. Ожидали, что будет ничья, потому что противостояли сильные соперники, но мы довольны своей игрой», — сказал Дракслер, отметив, что он чувствует себя хорошо в роли капитана сборной.
В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу.
В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (Сочи) и Чили — Австралия (Москва). Турнира завершится 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
После встречи с Португалией многие критиковали главного тренера нашей сборной за выбор стартового состава. К примеру, владелец «Спартака» заявил: «Не совсем понимаю, чего хотел добиться Черчесов». Известный комментатор в авторской колонке для «СЭ» объясняет Леониду Федуну и другим болельщикам замысел тренера.