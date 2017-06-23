Дракслер: Сборная Германии делала все возможное, чтобы победить команду Чили

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Встреча, прошедшая на «Казань-Арене», завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы сделали все возможное, нам понравилась игра, мы забили один гол. Ожидали, что будет ничья, потому что противостояли сильные соперники, но мы довольны своей игрой», — сказал Дракслер, отметив, что он чувствует себя хорошо в роли капитана сборной.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (Сочи) и Чили — Австралия (Москва). Турнира завершится 2 июля.