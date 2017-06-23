Егор Титов: Сейчас в сборной нет Аршавина, Кержакова, Бесчастных. Но есть Смолов

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— Какое впечатление оставила игра сборной?

— Неоднозначное. Во втором тайме смотрелись очень хорошо, давили, были подходы к воротам. Так что обнадежили. Но факт остается фактом: ни разу не попали в створ. С такой статистикой сложно на что-то рассчитывать в будущем. Да, сейчас в сборной нет Аршавина, Семака, Зырянова, есть объективные сложности. Но определять состав — прерогатива главного тренера. Как я уже сказал, после перерыва показали, что с португальцами можно и нужно играть. Просто необходимо было еще попасть в створ.

— Понимаете раздражение Станислава Черчесова, который на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, был ли мандраж у нашей команды в эпизоде с первым голом, ответил: «Мандраж был у вас…».

— Здесь на ситуацию можно посмотреть двояко. С одной стороны, мы вышли играть в семь номинальных защитников. С другой — на левом краю у нас играли Комбаров и Жирков. То есть футболисты, которые по своей сути все-таки полузащитники.

— Но мандраж-то был?

— Нет, я бы так не сказал. Есть тренерский штаб, который определил тактику на игру и видит ситуацию именно так. Мы со стороны можем сказать, что надо было этого поставить в состав, а другого оставить в запасе. Конечно, в сборной по разным причинам нет Кокорина и Дзюбы, которые могли бы разнообразить нашу атаку.

— Зато на замену вышел Полоз.

— Считаю, он здорово проявил себя в «Ростове» и заслуженно получил вызов в национальную команду. Но что-то не получилось. А потом не забывайте, с кем мы играли.

— С чемпионами Европы.

— Это раз. В их составе есть Криштиану Роналду, получивший «Золотой мяч». И вообще в Португалии две команды — «Бенфика» и «Порту» — продают в год игроков на сотни миллионов евро. Так что Португалия — это на самом деле футбольная страна.

— И все-таки вам такая оборонительная тактика в первом тайме вряд ли пришлась по душе?

— Сегодня я могу говорить про оборонительную или атакующую тактику только красноярского «Енисея», в котором работаю. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Смолов, Миранчук, Головин в каждом матче забивали по три мяча. Это было бы красиво. Но в Европе и мире есть сборные, которые повыше нас классом. Так что надо отталкиваться от соперника.

— Мексика нас посильнее?

— Надеюсь, против Мексики мы будем выглядеть достойно и постараемся сыграть на победу. Только она нас устроит.

— Вы считаете, что 0:1 с таким соперником, как Португалия, — нормальный результат?

— Результат плохой. Нам нужно было как минимум не проиграть. Наверное, ничья с точки зрения турнирной таблицы стала бы идеальным результатом. Но, как я уже сказал, во втором тайме игра команды понравилась. Сборная действовала агрессивно. Да, стопроцентных моментов мы не создали, однако подопечные Черчесова показали, что играть с португальцами можно и нужно. Забей Джикия в концовке, ничья стала бы более логичным результатом.

В любом случае у болельщиков есть основания рассчитывать, что сборная выйдет из группы.

— А вам не показалось, что португальцы порой выключали скорости и переставали играть в полную силу?

— Португальцы играли по счету. Они рассуждали так: «Вы атакуйте, а потом у нас появится момент, и мы забьем еще». К счастью, им этого не удалось. Выручил Акинфеев. Надо понимать, что у португальцев почти все выступают в ведущих клубах Европы.

— Что тогда скажете про Смолова, которого периодически сватают в иностранные клубы, и Головина, которого отправляют в лондонский «Арсенал»?

— Не хочу говорить про конкретных игроков. Но я уже посмотрел, почувствовал российский рынок. И уверен: лимит надо отменять! Тогда у футболистов появится стимул уезжать за границу. Пусть это будут небольшие, маленькие клубы. Наши ребята могли бы закрепиться там и прогрессировать дальше. Яркий пример — Караваев в «Спарте». Уехал в довольно скромный чемпионат, зато стал лидером в своей команде и теперь, возможно, получит предложение от более серьезного клуба или вернется в Россию окрепшим. Так что я сейчас не спешил бы рассуждать о перспективах Смолова, Головина или кого-то еще. Появится возможность — нужно уезжать, пора уже пробить эту стену!

— Акинфеев — лучший игрок матча?

— Акинфеев практически всегда лучший игрок матча. Если бы сейчас в составе были Игнашевич и Березуцкий, ему было бы попроще. Хотя моменты у наших ворот возникают всегда. Спасибо Игорю, что он держит уровень. Но по игре с португальцами никого выделять не хотелось бы. Мы все-таки уступили.

— Есть уверенность, что в матче с мексиканцами мы попадем в створ ворот?

— Один мой друг из мира футбола еще до матча сказал, что в первом тайме наша команда ни разу не ударит в створ ворот. Он хорошо знает Португалию, а точнее — ее главного тренера. И, как видим, друг угадал — сборная России не только в первом тайме, но и вообще за все 90 минут ни разу не пробила в створ. А если ты не наносишь точных ударов, то не выигрываешь. Хотя справедливости ради по воротам мы били — 10 ударов нанесли….

— Думаете, к субботе что-то изменится?

— Опять же нужно задавать вопросы тренерскому штабу. Резервы у нас есть, просто их нужно использовать, экспериментировать. Надо искать счастья в атаке.

— Хотелось бы…

— Да, сейчас у нас нет Аршавина, Кержакова, Бесчастных, Павлюченко. Но есть Смолов — футболист, на которого можно рассчитывать. Объективно — надежда есть. Играем дома, болельщики поддержат.

— Как закончится матч?

— Рассчитываю, что мы увидим много голов. Верю, что Россия забьет больше. Так что ставлю на победу России.

— А кто выиграет весь турнир?