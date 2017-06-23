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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163082/
23 июня 2017, 0:21 | Спорт-Экспресс

Егор Титов: Сейчас в сборной нет Аршавина, Кержакова, Бесчастных. Но есть Смолов

Бывший полузащитник сборной России — о матче с Португалией.

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© РИА "Новости"
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— Какое впечатление оставила игра сборной?

— Неоднозначное. Во втором тайме смотрелись очень хорошо, давили, были подходы к воротам. Так что обнадежили. Но факт остается фактом: ни разу не попали в створ. С такой статистикой сложно на что-то рассчитывать в будущем. Да, сейчас в сборной нет Аршавина, Семака, Зырянова, есть объективные сложности. Но определять состав — прерогатива главного тренера. Как я уже сказал, после перерыва показали, что с португальцами можно и нужно играть. Просто необходимо было еще попасть в створ.

— Понимаете раздражение Станислава Черчесова, который на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, был ли мандраж у нашей команды в эпизоде с первым голом, ответил: «Мандраж был у вас…».

— Здесь на ситуацию можно посмотреть двояко. С одной стороны, мы вышли играть в семь номинальных защитников. С другой — на левом краю у нас играли Комбаров и Жирков. То есть футболисты, которые по своей сути все-таки полузащитники.

— Но мандраж-то был?

— Нет, я бы так не сказал. Есть тренерский штаб, который определил тактику на игру и видит ситуацию именно так. Мы со стороны можем сказать, что надо было этого поставить в состав, а другого оставить в запасе. Конечно, в сборной по разным причинам нет Кокорина и Дзюбы, которые могли бы разнообразить нашу атаку.

— Зато на замену вышел Полоз.

— Считаю, он здорово проявил себя в «Ростове» и заслуженно получил вызов в национальную команду. Но что-то не получилось. А потом не забывайте, с кем мы играли.

— С чемпионами Европы.

— Это раз. В их составе есть Криштиану Роналду, получивший «Золотой мяч». И вообще в Португалии две команды — «Бенфика» и «Порту» — продают в год игроков на сотни миллионов евро. Так что Португалия — это на самом деле футбольная страна.

— И все-таки вам такая оборонительная тактика в первом тайме вряд ли пришлась по душе?

— Сегодня я могу говорить про оборонительную или атакующую тактику только красноярского «Енисея», в котором работаю. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Смолов, Миранчук, Головин в каждом матче забивали по три мяча. Это было бы красиво. Но в Европе и мире есть сборные, которые повыше нас классом. Так что надо отталкиваться от соперника.

— Мексика нас посильнее?

— Надеюсь, против Мексики мы будем выглядеть достойно и постараемся сыграть на победу. Только она нас устроит.

— Вы считаете, что 0:1 с таким соперником, как Португалия, — нормальный результат?

— Результат плохой. Нам нужно было как минимум не проиграть. Наверное, ничья с точки зрения турнирной таблицы стала бы идеальным результатом. Но, как я уже сказал, во втором тайме игра команды понравилась. Сборная действовала агрессивно. Да, стопроцентных моментов мы не создали, однако подопечные Черчесова показали, что играть с португальцами можно и нужно. Забей Джикия в концовке, ничья стала бы более логичным результатом.

В любом случае у болельщиков есть основания рассчитывать, что сборная выйдет из группы.

— А вам не показалось, что португальцы порой выключали скорости и переставали играть в полную силу?

— Португальцы играли по счету. Они рассуждали так: «Вы атакуйте, а потом у нас появится момент, и мы забьем еще». К счастью, им этого не удалось. Выручил Акинфеев. Надо понимать, что у португальцев почти все выступают в ведущих клубах Европы.

— Что тогда скажете про Смолова, которого периодически сватают в иностранные клубы, и Головина, которого отправляют в лондонский «Арсенал»?

— Не хочу говорить про конкретных игроков. Но я уже посмотрел, почувствовал российский рынок. И уверен: лимит надо отменять! Тогда у футболистов появится стимул уезжать за границу. Пусть это будут небольшие, маленькие клубы. Наши ребята могли бы закрепиться там и прогрессировать дальше. Яркий пример — Караваев в «Спарте». Уехал в довольно скромный чемпионат, зато стал лидером в своей команде и теперь, возможно, получит предложение от более серьезного клуба или вернется в Россию окрепшим. Так что я сейчас не спешил бы рассуждать о перспективах Смолова, Головина или кого-то еще. Появится возможность — нужно уезжать, пора уже пробить эту стену!

— Акинфеев — лучший игрок матча?

— Акинфеев практически всегда лучший игрок матча. Если бы сейчас в составе были Игнашевич и Березуцкий, ему было бы попроще. Хотя моменты у наших ворот возникают всегда. Спасибо Игорю, что он держит уровень. Но по игре с португальцами никого выделять не хотелось бы. Мы все-таки уступили.

— Есть уверенность, что в матче с мексиканцами мы попадем в створ ворот?

— Один мой друг из мира футбола еще до матча сказал, что в первом тайме наша команда ни разу не ударит в створ ворот. Он хорошо знает Португалию, а точнее — ее главного тренера. И, как видим, друг угадал — сборная России не только в первом тайме, но и вообще за все 90 минут ни разу не пробила в створ. А если ты не наносишь точных ударов, то не выигрываешь. Хотя справедливости ради по воротам мы били — 10 ударов нанесли….

— Думаете, к субботе что-то изменится?

— Опять же нужно задавать вопросы тренерскому штабу. Резервы у нас есть, просто их нужно использовать, экспериментировать. Надо искать счастья в атаке.

— Хотелось бы…

— Да, сейчас у нас нет Аршавина, Кержакова, Бесчастных, Павлюченко. Но есть Смолов — футболист, на которого можно рассчитывать. Объективно — надежда есть. Играем дома, болельщики поддержат.

— Как закончится матч?

— Рассчитываю, что мы увидим много голов. Верю, что Россия забьет больше. Так что ставлю на победу России.

— А кто выиграет весь турнир?

— Вижу финал Португалия — Чили. Немцы? Они все-таки привезли экспериментальный состав.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
45′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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