Лев: Сборная Германии сыграла на очень высоком уровне в матче с командой Чили

Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса (6-я минута) немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля (41).
«Мы провели интенсивную, тактически хорошую игру. С тактической точки зрения наши амбиции были огромны, и моя команда великолепно выполнила установку. Сегодня, прежде всего, требовалась хорошая организация обороны, и нам она удалась. Мы сыграли на очень высоком уровне и приобрели важный опыт», — поделился впечатлениями от встречи Лев.
В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (Сочи) и Чили — Австралия (Москва).
Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий, возглавлявший сборную Камеруна, после матча Кубка конфедераций-2017 между африканцами и Австралией (1:1) отметил, что ему понравилась игра. Также специалист выделил дисциплинированную игру австралийцев.