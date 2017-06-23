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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30163068/
23 июня 2017, 0:26 | Спорт-Экспресс

Валерий Непомнящий: Узнаю сборную Камеруна: бесшабашные и безалаберные

Известный российский тренер Валерий Непомнящий, возглавлявший сборную Камеруна, после матча Кубка конфедераций-2017 между африканцами и Австралией (1:1) отметил, что ему понравилась игра. Также специалист выделил дисциплинированную игру австралийцев.

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© РИА "Новости"
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— Игра мне очень понравилась, — сказал Непомнящий. — Камерунцы произвели глубочайшее впечатление, но свое преимущество не реализовали. Узнаю эту сборную. Ситуация очень напоминает ту, с которой столкнулся я в конце 80-х. У них все в порядке — все хорошо оснащены, подготовлены, но бесшабашные и безалаберные. В сложных ситуациях находят хорошее продолжение, в простых — теряют мяч, недисциплинированно играют в атаке или идут в ненужный подкат в обороне.

Камерунская команда хороша, ее потенциал высок, но она его не реализует из-за недостаточной дисциплины. Конечно, не хватает лидера-дядьки, такого как Роже Милла и Франсуа Омам-Бийик.

— Австралийцы просто воспользовались своим шансом?

— Такие команды этим и берут. Они понимали, что с неба звезд не хватают и уступают сопернику во многих компонентах, но держали игру и действовали дисциплинированно. В итоге они дождались и добились успеха.
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22 Июня, 18:00 Зрители 35021 Группа B Санкт-Петербург Арена
Камерун 1:1
Первый тайм: 1:0
Австралия
Главные тренеры
Уго Брос Ангелос Постекоглу
Голы
45+1′ Андре-Франк Замбо (М. Нгаде-Нгаджюи) 3
5 Марк Миллиган 60′
Составы
Фабрис Ондоа 1
90+1′ Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Венсан Абубакар 10
Кристиан Бассогог 13
Арно Джум 17
Андре-Франк Замбо 3
87′ Себастьен Сиани 15
77′ Бенжамен Муканджо (к) 8
Карл Токо-Экамби 20
1 Мэтью Райан
2 Милош Дегенек
8 Бэйли Райт 81′
20 Трент Сэйнсбери
7 Мэтью Леки
13 Аарон Муй
3 Алекс Герсбах
5 Марк Миллиган (к)
10 Робби Крус 65′
14 Джеймс Троиси
23 Томми Рогич 79′
22 Джексон Ирвайн
9 Томи Юрич 70′
4 Тим Кэйхилл
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
8 Угловые 2
15 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
  Джайр Марруфо (США)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Эрнан Майдана (Аргентина)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
(к)
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