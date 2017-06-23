Валерий Непомнящий: Узнаю сборную Камеруна: бесшабашные и безалаберные

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Игра мне очень понравилась, — сказал Непомнящий. — Камерунцы произвели глубочайшее впечатление, но свое преимущество не реализовали. Узнаю эту сборную. Ситуация очень напоминает ту, с которой столкнулся я в конце 80-х. У них все в порядке — все хорошо оснащены, подготовлены, но бесшабашные и безалаберные. В сложных ситуациях находят хорошее продолжение, в простых — теряют мяч, недисциплинированно играют в атаке или идут в ненужный подкат в обороне.

Камерунская команда хороша, ее потенциал высок, но она его не реализует из-за недостаточной дисциплины. Конечно, не хватает лидера-дядьки, такого как Роже Милла и Франсуа Омам-Бийик.

— Австралийцы просто воспользовались своим шансом?

— Такие команды этим и берут. Они понимали, что с неба звезд не хватают и уступают сопернику во многих компонентах, но держали игру и действовали дисциплинированно. В итоге они дождались и добились успеха.