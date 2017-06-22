Пицци: Чилийские футболисты в матче с немцами мешали друг другу у штрафной соперника
КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили в матче Кубка конфедераций с командой Германии иногда мешали друг другу возле штрафной площади соперника. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.
Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций завершился со счетом 1:1. На гол Алексиса Санчеса (6-я минута) немцы ответили точным ударом Ларса Штиндля (41).
«По-моему, матч получился прекрасным, на поле были две команды, у которых был конкретный план на игру, это было интересно и для футболистов, и для зрителей, наши матчи всегда интенсивны, это характерно и для наших соперников, — поделился впечатлениями от встречи Пицци. — Иногда этот дух соревнования помогает нам побеждать, иногда мы добиваемся лишь ничьей. К сожалению, порой наши игроки мешали друг другу у чужих ворот. Думаю, ничья вполне отражает то, что происходило на поле».
В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (Сочи) и Чили — Австралия (Москва).
Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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