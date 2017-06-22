Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

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В составе немцев забитым мячом отметился Ларс Штиндль (41-я минута), у чилийцев отличился Алексис Санчес (6), для которого этот мяч стал 38-м в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на первое место в истории сборной Чили, обогнав Марсело Саласа. Кроме того, Санчес стал автором 400-го мяча в истории Кубков конфедераций.

Также он был признан лучшим игроком матча.

В группе B также выступают сборные Камеруна и Австралии, которые свой матч провели ранее в четверг — 1:1. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун (стадион «Фишт») и Чили — Австралия (стадион «Спартак»).