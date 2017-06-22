Влюбиться в Чили ещё раз. Чилийцы и немцы сыграли вничью

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Наполовину пуст и наполовину полон

Два дня подряд Казань встречала вторую игру Кубка конфедераций так, что из города хотелось поскорее уехать. Вокруг стадиона возникало ощущение, будто репетиция чемпионата мира наступит через год: местные строители укладывали типовую кирпичную плитку на местах, где раньше было кривовато; между плиткой зачем-то вырывали ростки травы; из 10 волонтёров знали, куда тебе идти и что делать, в лучшем случае двое. Периодически проливался холодный дождь, заставлявший чилийцев и немцев мыкаться по кафешкам, а местные бабушки боролись с лужами, разметая их вениками.

Но тут бы вспомнить известный вопрос про наполовину пустой и полный стакан.

Приёмом в Казани восхищались все, кто здесь уже поиграл, в том числе и Криштиану Роналду, который мог проснуться, подойти к окну и взглянуть на себя без зеркала. «Роналду сказал, что мечтает, чтобы на чемпионате мира Португалия вернулась сюда», — хвалился перед нами мэр Казани Ильсур Метшин. Со слов мэра, на базе, где успевают потренироваться участники Кубка конфедераций, даже постелили поле с такой же травой, как на «Казань-Арене». Значит, учтены малейшие детали. И так будет впредь: Метшин ведь уже сказал, что найдёт место под граффити с Лео Месси, если в Казань прилетит другой волшебник.

Холодным дождём можно наслаждаться, если у тебя правильный настрой. На тренировке перед Германией тренер Хуан Антонио Пицци на спор с коллегами бил из центрального круга (однажды попал), а двадцатка чилийских полевых задорно играла в усложнённый «квадрат» — на узком пространстве, специально ограниченном лентой. Алексис Санчес, даже оставаясь не до конца здоровым, придумывал решения лучше других — класс мастера видно за километр.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Квадрат чилийцев на предматчевой тренировке <a href="https://t.co/NnIWP6KrYi">pic.twitter.com/NnIWP6KrYi</a></p>— Сергей Титов (@seryogadm245) <a href="https://twitter.com/seryogadm245/status/877948266607919104">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот в чаше стадиона перед игрой вряд ли можно было найти негатив. Разве что людям, которые никак не могли получить Fan ID, — матч уже начался, а перед стадионом выстроилась громадная очередь. Хочется верить, что для них классный футбол и классная атмосфера тоже разбили имевшийся негатив.

Невероятные чилийцы

Они везде! Настолько везде, что чилийцы стремились сфоткаться с каждым редким фанатом в немецкой футболке. Даже если фанат из России.

Они встречались утром — в хостеле мимо меня прошёл чилиец в баварской майке Артуро Видаля. Днём, когда чилийцы уже осматривали стадион. Вечером — в громадных количествах: неизвестно, сколько их точно оттянулось в Казани, но вся территория вокруг стадиона была красно-синей, а на первых минутах немецкую сборную нещадно освистывали всей «Казань-Ареной».

Их было море, разных, позитивных и ежеминутно горлопанящих свою любимую Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le. Главный чилийский барабанщик, похожий на Хорхе Сампаоли. Ребята с накладными видалевскими ирокезами, разукрашенными в бело-красно-синие цвета флага. Группа в майках, готовая поддерживать то Чили, то Россию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Спереди чилийцы, сзади русские <a href="https://t.co/sXA2EPMPpH">pic.twitter.com/sXA2EPMPpH</a></p>— Сергей Титов (@seryogadm245) <a href="https://twitter.com/seryogadm245/status/877947381152587777">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Были даже чилийцы в колоритных ушанках.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Чилийцы знают толк в нашей моде <a href="https://t.co/Jn2gD6I46a">pic.twitter.com/Jn2gD6I46a</a></p>— Сергей Титов (@seryogadm245) <a href="https://twitter.com/seryogadm245/status/877947342728683520">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Они снова захватили стадион, допели национальный гимн, развесили множество своих флагов, устроили своим почти 90-минутную хоровую поддержку. Когда Алексису Санчесу дали жёлтую за отмашку мяча — засвистели так, что заложило уши. А теперь в воскресенье вернутся захватывать Москву. Ждите их на чемпионате мира — и обязательно потусите с ними.

Битва прессинг-машин

Тактически Йоахим Лёв думал повлиять на сборную Чили так же, как казанский дождь — на настроение фанатов-туристов: охладить пыл и максимально сузить круг действий. Четырёх игроков в основе «бундесманншафт» — тер Штегена, Мустафи, Киммиха и Дракслера — Лёв анонсировал ещё за день до игры, но всё равно удивил. Сборная Германии сыграла по схеме 3−4−2−1, без мяча она трансформировалась в чистые 5−4−1, Дракслер и Горецка, несмотря на номинальную фланговую роль, в основном касались мяча в центральной зоне, фланги целиком забрали Хектор и Киммих, а единственным форвардом стал не Сандро Вагнер, а Ларс Штиндль — так Лёв обозначил ставку на прессинг. В гладбахской «Боруссии» Штиндля когда-то тоже перевели в атаку, чтобы прессинговал и вынуждал пасовать в ноги сопернику. Схема Германии — отсылка к прошлогоднему матчу на Евро с Италией: так Лёв поставил чилийцев на ступеньку топ-команд, от которых в рисунке игры нужно отталкиваться.

Немцы строили игру, делая ставку на слаженность защиты и прессинг, но сами оказались задавлены с первой же минуты. Публика «душила» Германию свистом, чилийцы — своим прессингом. И он привёл к быстрому голу. Видаль нарисовался на пути передачи Мустафи, отдал Санчесу, получил обратно и снова выкатил Санчесу в свободную зону: оставалось только качественно пробить. Что Алексис и сделал. Ответным прессингом Германия создала свой момент для Дракслера. Именно так и выглядит современный футбол.

Чилийцы вынуждали Германию запираться на своей половине, постоянно пасовать на тер Штегена, выбивать мяч наотмашь. Перевод мяча на фланги работал достойно, но как взламывать центр, «бундесманншафт» не понимала. Очень продуктивен в движении был Артуро Видаль — все видят, как он вгрызается за мячи, но то, как он перекрывает линии передач, как двигается, выбирает позицию, предлагает себя под передачи, остаётся за кадром. А Видаль всё это делает очень классно.

Однако даже из-под такого давления Германия постепенно нашла выход. Освоилась, научилась выгонять чилийский прессинг на фланг и оголять центр. Пара попыток немецкого выхода получились пробными, третья, перед самым перерывом, дала результат. После флангового давления мяч довели до Джана, игрок «Ливерпуля» — один из тех, кто обязан быть в сборной-2018, — сделал умный пас вразрез на Хектора, а тот выкатил Штиндлю на пустые ворота. Хладнокровный, машинный, немецкий гол.