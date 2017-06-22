Адольф Тейку: Болею за «Спартак»!
Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку несколько лет выступал за «Терек» и «Краснодар». Как выяснилось, он не забыл русский язык. После матча с австралийцами камерунец поговорил с журналистами на русском языке, отметил, что не прочь вернуться в
премьер-лигу и поблагодарил петербургских болельщиков за поддержку.
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Видимо, что-то случилось...
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— Нам просто не хватило фарта — начал Тейку. — Поэтому и сыграли вничью. Сегодня у нас было 19 ударов, у них всего 5. Это футбол. Мы не реализовали свои шансы.
— Вы уже играли в Петербурге на «Петровском». Как вам новый стадион?
— Он очень красивый. Россия становится большой футбольной страной.
— В сборной России играют ваши бывшие партнеры Федор Кудряшов и Игорь Смольников. Общались с ними?
— Не общался, но по телевизору я за ними следил. Здорово, что они попали в сборную на Кубок конфедераций.
— Есть вероятность, что вы вернетесь в Россию?
— Конечно!
— Следите за российским футболом? За своими бывшими клубами — «Краснодаром» и «Ахматом»?
— Больше слежу за «Спартаком». Я болею за них. Рад, что они стали чемпионами.
— Какие шансы у «Спартака» в Лиге чемпионов?
— Надо посмотреть, какой будет группа.
— Можете сравнить чемпионаты России и Франции?
— Играл в футбол в обеих странах, но не могу сказать, где лучше. Большой разницы нет.
— В последнее время в адрес России звучит много негатива. Что расскажете о нашей стране, когда вернетесь после Кубка конфедераций?
— Для меня в России никогда не было негатива. Везде говорю, что это хорошая страна. Про негатив рассуждают люди, которые ни разу не были в России. Я здесь был много раз и знаю, как у вас хорошо и красиво. Сегодня у нас было много болельщиков.
— Слышали, как с трибун скандировали «Камерун — Камерун»?
— Конечно! Мы почувствовали поддержку. Спасибо российским болельщикам за нее.
— Часто пишут, что в России много расизма…
— Это пишут журналисты. На самом деле расизм есть везде. Даже в Англии и Франции.
— Как оцените шансы сборной России на Кубке конфедераций?
— 99 процентов, что Россия победит Мексику и выйдет из группы.
Сергей ЯРЕМЕНКО из
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|22 Июня, 18:00
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