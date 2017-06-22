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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30162593/
22 июня 2017, 22:43 | Спорт-Экспресс

Адольф Тейку: Болею за «Спартак»!

Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку несколько лет выступал за «Терек» и «Краснодар». Как выяснилось, он не забыл русский язык. После матча с австралийцами камерунец поговорил с журналистами на русском языке, отметил, что не прочь вернуться в премьер-лигу и поблагодарил петербургских болельщиков за поддержку.

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— Нам просто не хватило фарта — начал Тейку. — Поэтому и сыграли вничью. Сегодня у нас было 19 ударов, у них всего 5. Это футбол. Мы не реализовали свои шансы.

— Вы уже играли в Петербурге на «Петровском». Как вам новый стадион?

— Он очень красивый. Россия становится большой футбольной страной.

— В сборной России играют ваши бывшие партнеры Федор Кудряшов и Игорь Смольников. Общались с ними?

— Не общался, но по телевизору я за ними следил. Здорово, что они попали в сборную на Кубок конфедераций.

— Есть вероятность, что вы вернетесь в Россию?

— Конечно!

— Следите за российским футболом? За своими бывшими клубами — «Краснодаром» и «Ахматом»?

— Больше слежу за «Спартаком». Я болею за них. Рад, что они стали чемпионами.

— Какие шансы у «Спартака» в Лиге чемпионов?

— Надо посмотреть, какой будет группа.

— Можете сравнить чемпионаты России и Франции?

— Играл в футбол в обеих странах, но не могу сказать, где лучше. Большой разницы нет.

— В последнее время в адрес России звучит много негатива. Что расскажете о нашей стране, когда вернетесь после Кубка конфедераций?

— Для меня в России никогда не было негатива. Везде говорю, что это хорошая страна. Про негатив рассуждают люди, которые ни разу не были в России. Я здесь был много раз и знаю, как у вас хорошо и красиво. Сегодня у нас было много болельщиков.

— Слышали, как с трибун скандировали «Камерун — Камерун»?

— Конечно! Мы почувствовали поддержку. Спасибо российским болельщикам за нее.

— Часто пишут, что в России много расизма…

— Это пишут журналисты. На самом деле расизм есть везде. Даже в Англии и Франции.

— Как оцените шансы сборной России на Кубке конфедераций?

— 99 процентов, что Россия победит Мексику и выйдет из группы.

Сергей ЯРЕМЕНКО из Санкт-Петербурга.
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22 Июня, 18:00 Зрители 35021 Группа B Санкт-Петербург Арена
Камерун 1:1
Первый тайм: 1:0
Австралия
Главные тренеры
Уго Брос Ангелос Постекоглу
Голы
45+1′ Андре-Франк Замбо (М. Нгаде-Нгаджюи) 3
5 Марк Миллиган 60′
Составы
Фабрис Ондоа 1
90+1′ Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Венсан Абубакар 10
Кристиан Бассогог 13
Арно Джум 17
Андре-Франк Замбо 3
87′ Себастьен Сиани 15
77′ Бенжамен Муканджо (к) 8
Карл Токо-Экамби 20
1 Мэтью Райан
2 Милош Дегенек
8 Бэйли Райт 81′
20 Трент Сэйнсбери
7 Мэтью Леки
13 Аарон Муй
3 Алекс Герсбах
5 Марк Миллиган (к)
10 Робби Крус 65′
14 Джеймс Троиси
23 Томми Рогич 79′
22 Джексон Ирвайн
9 Томи Юрич 70′
4 Тим Кэйхилл
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
8 Угловые 2
15 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
  Джайр Марруфо (США)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Эрнан Майдана (Аргентина)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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