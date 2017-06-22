Адольф Тейку: Болею за «Спартак»!

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— Нам просто не хватило фарта — начал Тейку. — Поэтому и сыграли вничью. Сегодня у нас было 19 ударов, у них всего 5. Это футбол. Мы не реализовали свои шансы.

— Вы уже играли в Петербурге на «Петровском». Как вам новый стадион?

— Он очень красивый. Россия становится большой футбольной страной.

— В сборной России играют ваши бывшие партнеры Федор Кудряшов и Игорь Смольников. Общались с ними?

— Не общался, но по телевизору я за ними следил. Здорово, что они попали в сборную на Кубок конфедераций.

— Есть вероятность, что вы вернетесь в Россию?

— Конечно!

— Следите за российским футболом? За своими бывшими клубами — «Краснодаром» и «Ахматом»?

— Больше слежу за «Спартаком». Я болею за них. Рад, что они стали чемпионами.

— Какие шансы у «Спартака» в Лиге чемпионов?

— Надо посмотреть, какой будет группа.

— Можете сравнить чемпионаты России и Франции?

— Играл в футбол в обеих странах, но не могу сказать, где лучше. Большой разницы нет.

— В последнее время в адрес России звучит много негатива. Что расскажете о нашей стране, когда вернетесь после Кубка конфедераций?

— Для меня в России никогда не было негатива. Везде говорю, что это хорошая страна. Про негатив рассуждают люди, которые ни разу не были в России. Я здесь был много раз и знаю, как у вас хорошо и красиво. Сегодня у нас было много болельщиков.

— Слышали, как с трибун скандировали «Камерун — Камерун»?

— Конечно! Мы почувствовали поддержку. Спасибо российским болельщикам за нее.

— Часто пишут, что в России много расизма…

— Это пишут журналисты. На самом деле расизм есть везде. Даже в Англии и Франции.

— Как оцените шансы сборной России на Кубке конфедераций?

— 99 процентов, что Россия победит Мексику и выйдет из группы.