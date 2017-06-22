Футболист Сиани поблагодарил российских болельщиков за поддержку сборной Камеруна

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Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Санкт- Петербурге со счетом 1:1 в матче Кубка конфедераций.

«Для нас поддержка российских болельщиков на трибунах стала сюрпризом. Было очень приятно, спасибо им за это», — сказал Сиани.

«В целом турнир организован отлично. Да, в Санкт- Петербурге у нас были проблемы с пробками, однако в Москве такого не было. Думаю, что во время чемпионата мира в следующем году все будет в порядке», — отметил он.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун и Чили — Австралия.