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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
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тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
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18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Чили 2
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19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
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Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 завершен Камерун 1
Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30162589/
22 июня 2017, 22:38 | ТАСС

Футболист Сиани поблагодарил российских болельщиков за поддержку сборной Камеруна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Камеруна по футболу Себастьян Сиани поблагодарил российских болельщиков, которые поддерживали его команду на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча Кубка конфедераций против австралийцев. Об этом Сиани сказал журналистам.

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© ИТАР-ТАСС

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Санкт- Петербурге со счетом 1:1 в матче Кубка конфедераций.

«Для нас поддержка российских болельщиков на трибунах стала сюрпризом. Было очень приятно, спасибо им за это», — сказал Сиани.

«В целом турнир организован отлично. Да, в Санкт- Петербурге у нас были проблемы с пробками, однако в Москве такого не было. Думаю, что во время чемпионата мира в следующем году все будет в порядке», — отметил он.

В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун и Чили — Австралия.
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22 Июня, 18:00 Зрители 35021 Группа B Санкт-Петербург Арена
Камерун 1:1
Первый тайм: 1:0
Австралия
Главные тренеры
Уго Брос Ангелос Постекоглу
Голы
45+1′ Андре-Франк Замбо (М. Нгаде-Нгаджюи) 3
5 Марк Миллиган 60′
Составы
Фабрис Ондоа 1
90+1′ Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Венсан Абубакар 10
Кристиан Бассогог 13
Арно Джум 17
Андре-Франк Замбо 3
87′ Себастьен Сиани 15
77′ Бенжамен Муканджо (к) 8
Карл Токо-Экамби 20
1 Мэтью Райан
2 Милош Дегенек
8 Бэйли Райт 81′
20 Трент Сэйнсбери
7 Мэтью Леки
13 Аарон Муй
3 Алекс Герсбах
5 Марк Миллиган (к)
10 Робби Крус 65′
14 Джеймс Троиси
23 Томми Рогич 79′
22 Джексон Ирвайн
9 Томи Юрич 70′
4 Тим Кэйхилл
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
8 Угловые 2
15 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
  Джайр Марруфо (США)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Эрнан Майдана (Аргентина)
Обозначения
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