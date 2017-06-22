Футболист Сиани поблагодарил российских болельщиков за поддержку сборной Камеруна
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Камеруна по футболу Себастьян Сиани поблагодарил российских болельщиков, которые поддерживали его команду на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча Кубка конфедераций против австралийцев. Об этом Сиани сказал журналистам.
Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Санкт- Петербурге со счетом 1:1 в матче Кубка конфедераций.
«Для нас поддержка российских болельщиков на трибунах стала сюрпризом. Было очень приятно, спасибо им за это», — сказал Сиани.
«В целом турнир организован отлично. Да, в Санкт- Петербурге у нас были проблемы с пробками, однако в Москве такого не было. Думаю, что во время чемпионата мира в следующем году все будет в порядке», — отметил он.
В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун и Чили — Австралия.
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|22 Июня, 18:00
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|Группа B
|Санкт-Петербург Арена
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|Уго Брос
|Ангелос Постекоглу
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|19
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
Судьи
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