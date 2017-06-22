Криштиану, покажи личико!

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РОНАЛДУ ДОРОЖЕ МАТЕМАТИКИ

Возле отеля «Corintia» народ начал собираться примерно за час до предполагаемого приезда португальцев. И разузнали ведь как-то, что автобус с Роналду на борту подкатит не к парадному подъезду на Невском, а к заднему крыльцу гостиницы на Стремянной улице. Впрочем, отчасти этот маневр выдали те, кто встречал сборную Португалии официально. А именно — десяток бойцов ОМОНа, несколько их коллег из СОБРа. Не говоря уже о сотрудниках ГИБДД, которые ограничили движение и парковку на близлежащих улицах и даже устроили для спецавтобуса специальный коридор из металлических ограждений.

Народ же шел к Роналду не с пустыми руками. Один молодой человек, например, взял с собой огромную фотографию-коллаж с игроками «Реала».

— Я даже на экзамен по математике в институте не пошел, — признался он. — Криштиану дороже. Важнее возможности его увидеть вообще ничего не может быть. А математика никуда не денется.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Питер встречает роналдо и ко <a href="https://t.co/tDvVnJ5QMF">pic.twitter.com/tDvVnJ5QMF</a></p>— Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) <a href="https://twitter.com/s_tsimmerman/status/877914482877616130">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЕДУТ!

О том, что сборная Португалии подъезжает, народ тоже догадался по внешним признакам. ОМОНовцы рассредоточились вдоль ограждения на равном расстоянии друг от друга, а люди в штатском закрыли железными решетками последнюю соседнюю улицу, и железный коридор стал сплошным без единой щелочки.

Стоит ли говорить, что когда из автобуса вышел Криштиану Роналду, визг и крики были слышны сразу в нескольких близлежащих кварталах.

В ответ капитан португальцев, не снимая темных очков, вскинул два пальца вверх, чем окончательно поверг в экстаз своих поклонников. Впрочем, доля их восторга досталась еще и Пепе с Бруну Алвешем.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Já em São Petersburgo. <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfederationsCup?src=hash">#ConfederationsCup</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/TeamPortugal?src=hash">#TeamPortugal</a> ?? <a href="https://t.co/BbmUYv248i">pic.twitter.com/BbmUYv248i</a></p>— Portugal (@selecaoportugal) <a href="https://twitter.com/selecaoportugal/status/877946744767627264">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЛИЗОК ЛОКОТЬ, ДА НЕ УКУСИШЬ

С другой стороны, фанаты Роналду довольно скоро осознали — больше часа они ждали ради одного мига. Ведь португальцы почти сразу скрылись в отеле. Верить, что на этом все, люди отказывались. И с места не двигались. Более того, в какой-то момент попытались дружно позвать: «Криштиану, выйди». А потом по отдельности кричали что-то вроде «Покажи личико хоть на минутку», почти как в «Белом солнце пустыни». Но все напрасно.

Тогда женщина лет 40 решилась вызнать у «секьюрити», в каком номере живет ее кумир. На что молодой человек очень вежливо сообщил, что подобной информацией не обладает.

— Внучек, я его видела, он в 20 метрах от меня был. Фото с ним? Нет, не получилось, — не пускали, — докладывала по телефону расстроенная бабушка, которую потомок, видимо, отправил к отелю со спецзаданием, но выполнить его не удалось.

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НЕ КУМИР, ТАК ХОТЬ ЕГО ЧЕМОДАН

Спустя еще полчаса Стремянная все также оставалась закрытой. Что заставило фанатов Роналду не покидать своих мест. А вдруг он сейчас гулять пойдет. Однако жизнь оказалась гораздо прозаичнее. К тому же подъезду вскоре подъехала небольшая фура — с багажом сборной Португалии.

Народ с досады принялся снимать выгрузку чемоданов — ведь один из них явно принадлежит Криштиану. Впрочем, расходились его поклонники с оптимизмом. Ведь португальцы будут жить в Питере еще два дня. На тренировку отсюда поедут, сюда же и вернуться. А вдруг, это шанс на что-то большее, чем пара секунд и два поднятых вверх пальца?!