Криштиану, покажи личико!
В четверг сборная Португалии прибыла в
Санкт-Петербург, где в субботу в заключительном матче группового турнира Кубка конфедераций сыграет с Новой Зеландией. В репортаже «СЭ» — как северная столица встречала Криштиану Роналду и Ко.
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Видимо, что-то случилось...
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РОНАЛДУ ДОРОЖЕ МАТЕМАТИКИ
Возле отеля «Corintia» народ начал собираться примерно за час до предполагаемого приезда португальцев. И разузнали ведь
Народ же шел к Роналду не с пустыми руками. Один молодой человек, например, взял с собой огромную
— Я даже на экзамен по математике в институте не пошел, — признался он. — Криштиану дороже. Важнее возможности его увидеть вообще ничего не может быть. А математика никуда не денется.
ЕДУТ!
О том, что сборная Португалии подъезжает, народ тоже догадался по внешним признакам. ОМОНовцы рассредоточились вдоль ограждения на равном расстоянии друг от друга, а люди в штатском закрыли железными решетками последнюю соседнюю улицу, и железный коридор стал сплошным без единой щелочки.
Стоит ли говорить, что когда из автобуса вышел Криштиану Роналду, визг и крики были слышны сразу в нескольких близлежащих кварталах.
В ответ капитан португальцев, не снимая темных очков, вскинул два пальца вверх, чем окончательно поверг в экстаз своих поклонников. Впрочем, доля их восторга досталась еще и Пепе с Бруну Алвешем.
БЛИЗОК ЛОКОТЬ, ДА НЕ УКУСИШЬ
С другой стороны, фанаты Роналду довольно скоро осознали — больше часа они ждали ради одного мига. Ведь португальцы почти сразу скрылись в отеле. Верить, что на этом все, люди отказывались. И с места не двигались. Более того, в
Тогда женщина лет 40 решилась вызнать у «секьюрити», в каком номере живет ее кумир. На что молодой человек очень вежливо сообщил, что подобной информацией не обладает.
— Внучек, я его видела, он в 20 метрах от меня был. Фото с ним? Нет, не получилось, — не пускали, — докладывала по телефону расстроенная бабушка, которую потомок, видимо, отправил к отелю со спецзаданием, но выполнить его не удалось.
НЕ КУМИР, ТАК ХОТЬ ЕГО ЧЕМОДАН
Спустя еще полчаса Стремянная все также оставалась закрытой. Что заставило фанатов Роналду не покидать своих мест. А вдруг он сейчас гулять пойдет. Однако жизнь оказалась гораздо прозаичнее. К тому же подъезду вскоре подъехала небольшая фура — с багажом сборной Португалии.
Народ с досады принялся снимать выгрузку чемоданов — ведь один из них явно принадлежит Криштиану. Впрочем, расходились его поклонники с оптимизмом. Ведь португальцы будут жить в Питере еще два дня. На тренировку отсюда поедут, сюда же и вернуться. А вдруг, это шанс на
Сергей ЦИММЕРМАН из
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