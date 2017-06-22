Тренер камерунцев против камерунского журналиста

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Первым к прессе вывели лучшего игрока матча — автора единственного гола камерунцев Андре-Франка Замбо.

— Я разочарован, — начал Замбо. — Мы должны были победить, но закончили игру вничью. Тем не менее, еще не все кончено, ведь нам предстоит матч против Германии. Конечно, будет давление, но мы сделаем все необходимое для того, чтобы победить.

— Публика на стадионе вас поддерживала. Вы не удивились?

— Я очень рад этому. И в Москве я заметил, что болельщики нас принимают очень тепло. Мы чувствуем себя как дома. Хочу поблагодарить всех, кто пришел на матч. Для нас это огромное удовольствие.

Уго БРОС: «КАМЕРУН НЕ СЛИШКОМ БОГАТ НА НАПАДАЮЩИХ»

— Почему не забивает Абубакар? — вопрос главному тренеру сборной Камеруна.

— Это жизнь нападающего. Иногда вы забиваете с закрытыми глазами, иногда не можете реализовать то, что должны. Нам не повезло, жаль. Если бы забили второй мяч, игра бы закончилась. Жаль, что это произошло сегодня.

— Вы нанесли в четыре раза больше ударов. Считаете, что играли лучше Австралии?

— Статистика говорит сама за себя. При такой статистике всегда нужно выигрывать, и мы должны были победить сегодня, потому что в течение 90 минут мы были лучшей командой. Одно дело, когда шансов нет. Совсем другое, когда шансы есть.

— Вы удивлены тем, что российские болельщики вас поддерживали?

— Я заметил поддержку еще в матче с Чили, и сегодня было то же самое. Россиянам нравится, как мы играем, им нравится команда, боровшаяся за каждый мяч. Игроки рады, что поддерживали именно их.

— Ваша команда играет неплохо на Кубке конфедераций. Верите, что на чемпионате мира сможете выйти из группы?

— Для начала нам надо туда попасть. Вы знаете, какова ситуация в нашей отборочной группе? Мы на четыре очка отстаем от Нигерии, и с ней еще дважды играть. Конечно, нам важно добиться хорошего результата, но еще важнее достойно показать себя на поле.

— Почему Абубакар не реализовывает моменты? Почему в стране нет нападающих? — эмоциональный вопрос камерунского журналиста, который предваряла пламенная минутная речь на французском.

— Вы же камерунец, а значит, знаете, что ваша страна не слишком богата нападающими. Мы все время ищем, ищем, ищем нужного игрока, но не находим пока. Если вы его знаете, дайте мне имя, и я его вызову. Команда развивается, но после победы на Кубке африканских наций нельзя считать, что мы можем легко выиграть и Кубок конфедераций, и чемпионат мира. Это так не работает. Пусть команда растет, набирается опыта.

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— Напряженный матч, мы контролировали часть игры, особенно в концовке, — сказал главный тренер австралийцев. — Было несколько шансов, но футболисты сделали все, что смогли. Отмечу, что нам было тяжелее, так как мы имели на один день отдыха меньше, чем соперник.

— Вы играли лучше Камеруна?

— И в той, и в другой игре мы показали то, что хотели. Мы выложились на столько, на сколько смогли. Иногда мы допускаем ошибки, которые стоят нам дорого. Помимо этого мы, по большому счету, диктовали игру. Есть прогресс, но я не сдаюсь.

— Теперь вам нужна победа над Чили.

— Ничего не меняется. Мы изначально настраивались на победу во всех трех матчах. Нам предстоит сложная игра против одной из сильнейших команд мира, но шансы на полуфинал по-прежнему сохраняются.

— Как вы оцените игру Герсбаха, заработавшего пенальти?

— Герсбах прекрасно сыграл, у нас прекрасные молодые игроки. Уверен, эти ребята будут вместе играть и в следующие четыре-шесть лет. Но есть и более молодые футболисты. Юрич, Рогич — ими я тоже доволен.

— Вы довольны работой арбитра?

— Несколько раз игроки держали друг друга за майки. Например, во время угловых наших держали, но это нормально. Просто судьи решили не наказывать за это. Пока все очень последовательно. Не буду жаловаться на судейство.