Кэхилл: Россия подготовила первоклассные условия на Кубке конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. России удалось подготовить первоклассные условия для команд на Кубке конфедераций по футболу. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал нападающий сборной Австралии Тим Кэхилл.
«Поле в Санкт-Петербурге в хорошем состоянии. Россия подготовила первоклассные условия для команд, тренировочные площадки, стадионы, безопасность», — отметил Кэхилл.
Сборная Австралии сыграла вничью с камерунцами в матче второго тура группового этапа (1:1). «Хороший результат для нас. Мы могли выиграть, но в концовке больше заботились о том, чтобы сохранить ничью. Мы довольны, что набрали первое очко на турнире», — сказал Кэхилл.
В заключительном матче группового этапа австралийцы 25 июня сыграют против чилийцев. «Думаю, у нас хорошие шансы в следующем матче с командой Чили. Почему нет? Это одна из сильнейших команд в нашей группе, серьезный тест для нас», — отметил Кэхилл.
Матч с чилийцами может стать 100-м для 37-летнего Кэхилла в составе сборной Австралии.
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