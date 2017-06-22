Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 2-й тайм Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30162101/
22 июня 2017, 22:12 | ТАСС

Сборная России прибыла в Казань для проведения матча Кубка конфедераций с мексиканцами

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу прибыла в Казань, где проведет матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Встреча Россия — Мексика пройдет 24 июня на «Казань-Арене», начало — в 18:00. Игру обслужит бригада из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси.

В параллельном матче, который пройдет в Санкт- Петербурге, сыграют португальцы и новозеландцы.

После двух туров в турнирной таблице группы A сборные Португалии и Мексики делят первое место, набрав по четыре очка, российская команда идет третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
22 июня

Мутко призвал доверять Черчесову на посту главного тренера сборной России

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

Мутко поблагодарил болельщиков сборной России за аплодисменты после матча с португальцами
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?