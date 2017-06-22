В МВД Татарстана подтвердили факт изъятия файеров у английских фанатов

Отмечается, что сотрудники службы охраны обнаружили и изъяли пиротехнику при попытке пронести ее в отель.

В багаже гостей отеля сотрудники службы безопасности обнаружили 61 армейский сигнальный патрон. На спортивные объекты пронос подобных предметов запрещен.

Иностранцы, оказавшиеся сотрудниками британской медиакомпании Bigballs Media, сообщили, что пиротехнику приобрели несколько дней назад в Москве в качестве реквизита для съемок ролика о возможных слабых местах в системе безопасности Кубка конфедераций 2017 года.

Ранее сообщалось, что британские болельщики, задержанные с пиротехникой в Казани, оказались самозванцами.