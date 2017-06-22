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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
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18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 2-й тайм Германия 1
Чили 1
тв
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24.06 не начался Мексика
Россия
тв
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24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
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25.06 не начался Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30162096/
22 июня 2017, 22:13 | Советский спорт

В МВД Татарстана подтвердили факт изъятия файеров у английских фанатов

В Казани у сотрудников британской медиакомпании Bigballs Media изъяли пиротехнические средства. Об этом RT сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Татарстан.

Отмечается, что сотрудники службы охраны обнаружили и изъяли пиротехнику при попытке пронести ее в отель.

В багаже гостей отеля сотрудники службы безопасности обнаружили 61 армейский сигнальный патрон. На спортивные объекты пронос подобных предметов запрещен.

Иностранцы, оказавшиеся сотрудниками британской медиакомпании Bigballs Media, сообщили, что пиротехнику приобрели несколько дней назад в Москве в качестве реквизита для съемок ролика о возможных слабых местах в системе безопасности Кубка конфедераций 2017 года.

Ранее сообщалось, что британские болельщики, задержанные с пиротехникой в Казани, оказались самозванцами.
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