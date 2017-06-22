Ангисса: Сборная Камеруна должна была победить в матче Кубка конфедераций с австралийцами

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Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Санкт-Петербурге со счетом 1:1. Ангисса забил мяч в составе сборной Камеруна и был признан лучшим игроком матча.

«Я разочарован, мы должны были победить в этом матче. Но не все окончено, будет игра с Германией. Мы сделаем все возможное, чтобы в этом матче победить», — сказал Ангисса.

В группе B также выступают сборные Германии и Чили, которые свой матч проведут позднее в четверг в Казани. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по три очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун и Чили — Австралия.