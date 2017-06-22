Шаманство против видеоповторов. Австралия и Камерун сыграли вничью

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ПУСТОЙ МОСТ

За два с половиной часа до начала матча Яхтенный мост пугал тишиной и пустынностью. В поисках болельщиков я прошел по ближайшим дворам, заглянул в соседний гипермаркет и, наконец, поднялся перекусить в ресторанный дворик большого торгового центра. Честно говоря, рассчитывал увидеть интересное — затаривающихся чипсами и пивом австралийцев, дегустирующих блины и шаверму камерунцев, но везде натыкался только на очень вежливых и приветливых волонтеров. Первых ценителей футбола я встретил на эскалаторе торгового центра, где выдавали паспорта болельщиков. Случайно подслушал разговор солидной пары про бесплатные билеты и решил переспросить.

— Ну да, идем ради интереса, билеты бесплатно получили — рассказали супруги. Ответа на вопрос, как можно попасть на матч Кубка конфедераций, не заплатив ни рубля, я так и не получил. Только что-то размыто-неопределенное про помощь от городского Спорткомитета.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">За полчаса ничего не изменилось. Ветрено, красиво и малолюдно. <a href="https://t.co/uHNtX3ytU3">pic.twitter.com/uHNtX3ytU3</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/877874617980825600">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

АВСТРАЛИЙЦЫ И ШАМАН

Перед самой ареной болельщики все-таки обнаружились. Причем не только российские, но и австралийско-камерунские. Первую группу гостей с Зеленого континента я принял за местных болельщиков «соккеруз» или европейских фанатов Кэйхилла и компании. Но нет, ребята оказались самыми настоящими австралийцами из Мельбурна и Сиднея.

— У нас сейчас зима, но она теплее, чем ваше лето — пожаловались южане на петербургскую погоду.

А вот камерунцы ни на что не жаловались. Их было заметно меньше, чем австралийцев, но сражение за селфи они выиграли у соперников легко и не принужденно. Стоило развеселой группке в зеленых, желтых и красных футболках появиться перед стадионом, как рядом с ними выросла приличная толпа россиян, жаждавших совместного фото. Африканцы выглядели очень колоритно. Особенно детина с двумя флажками, закрепленными на бейсболке. Он расстегнул огромную спортивную сумку и начал производить странные манипуляции с ее содержимым — майками, амулетами и тряпочками. А в конце достал одну из футболок и привязал к ноге чуть выше колена.

— Шаман, наверное — уважительно произнесли в толпе зевак.

— Ну тогда у Австралии нет шансов — подытожили знающие люди.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тут шаманство какое-то начинается. <a href="https://t.co/KVKIka9qFH">pic.twitter.com/KVKIka9qFH</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/877884983683063808">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАК В СТАРЫХ «ЛУЖНИКАХ»

Еще за час до начала матча у всех восьми ворот не было даже намека на очереди, но потом пробка все-таки образовалась. Игра уже шла, а у турникетов еще толкались до тысячи болельщиков. В этом случае винить организаторов сложно: если приходишь впритык к началу — будь готов к тому, что на трибуну попадешь с опозданием.

Отчасти из-за этой заминки на входе, первые минуты матча прошли в совсем уж удручающей атмосфере. 20−30 тысяч болельщиков совершенно теряются в чаше огромного стадиона. Отсутствие организованного фан-сектора тоже не идет на пользу антуражу. Все как на матчах «Торпедо» в старых «Лужниках» в конце девяностых — начале нулевых. После этого матча стало очевидным, что руководству «Зенита» нужно будет сильно постараться и обеспечить среднюю посещаемость хотя бы на уровне 40 тысяч — иначе об атмосфере «Петровского» придется вспоминать с ностальгией.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Матч <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F?src=hash">#КамерунАвстралия</a> уже идёт 15 минут, а на входе под тысячу болельщиков. Из-за досмотра все стоят, ждут. <a href="https://t.co/338EI6tVOv">pic.twitter.com/338EI6tVOv</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/877907953336016897">22 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С ДЕТСТВА ЗА КАМЕРУН

На предматчевой пресс-конференции рулевой австралийцев Анге Постекоглу обещал навязать камерунцам свой футбол и не обманул — уже на первой минуте Крус лихо выскочил на ударную позицию, но пробил неточно.

После этого «соккеруз» еще несколько раз опасно атаковали по флангам, но команда Уго Броса постепенно пришла в себя и принялась отвечать быстрыми контратаками.

Тем более, в середине тайма у африканцев появилась неожиданная группа поддержки. Может быть, сработали уловки шамана, а может российская публика просто решила поддержать колоритных камерунцев, но в какой-то момент значительная часть арены включилась и принялась болеть за африканцев. На трибуне за воротами Австралии невесть откуда появился флаг… Кении. При каждой попытке Бассогога и компании прорваться в штрафную Райана, знаменем начинали размахивать особенно страстно. Помогло — за минуту до конца первого тайма Замбо закинул мяч за шиворот австралийскому вратарю и открыл счет.

РАСПЛАТА ОТ МИЛЛИГАНА

Во втором тайме все простоявшие у турникетов наконец-то зашли на трибуны и стало понятно, что с посещаемостью в Петербурге все не так плохо. Когда количество болельщиков перевалило за 35 тысяч призрак пустынных «торпедовских» «Лужников» испарился без следа, а скандирование «Камерун-Камерун» едва не подвигло Абубакара с Замбо на второй гол. Первый пробил в дальний голу, а второй решил, что мяч идет в створ и пропустил его между ног. И тут же бессильно рухнул на газон — удар Абубакара был неточным.

Расплата за расточительность не заставила себя ждать. Через две минуты Мабука завалил в штрафной Герсбаха, Мажич нарисовал пальцами в воздухе прямоугольник и видеоарбитр подтвердил — надо назначать пенальти. Капитан австралийцев Миллиган с «точки» сравнял счет. Все старания Абубакара вернуть преимущество остались тщетными — два аутсайдера группы В разделили очки.