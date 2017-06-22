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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 2-й тайм Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30161924/
22 июня 2017, 21:36 | Спорт-Экспресс

Шаманство против видеоповторов. Австралия и Камерун сыграли вничью

Несмотря на поддержку петербургской публики, Камерун не смог удержать победу над австралийцами.

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ПУСТОЙ МОСТ

За два с половиной часа до начала матча Яхтенный мост пугал тишиной и пустынностью. В поисках болельщиков я прошел по ближайшим дворам, заглянул в соседний гипермаркет и, наконец, поднялся перекусить в ресторанный дворик большого торгового центра. Честно говоря, рассчитывал увидеть интересное — затаривающихся чипсами и пивом австралийцев, дегустирующих блины и шаверму камерунцев, но везде натыкался только на очень вежливых и приветливых волонтеров. Первых ценителей футбола я встретил на эскалаторе торгового центра, где выдавали паспорта болельщиков. Случайно подслушал разговор солидной пары про бесплатные билеты и решил переспросить.

— Ну да, идем ради интереса, билеты бесплатно получили — рассказали супруги. Ответа на вопрос, как можно попасть на матч Кубка конфедераций, не заплатив ни рубля, я так и не получил. Только что-то размыто-неопределенное про помощь от городского Спорткомитета.

АВСТРАЛИЙЦЫ И ШАМАН

Перед самой ареной болельщики все-таки обнаружились. Причем не только российские, но и австралийско-камерунские. Первую группу гостей с Зеленого континента я принял за местных болельщиков «соккеруз» или европейских фанатов Кэйхилла и компании. Но нет, ребята оказались самыми настоящими австралийцами из Мельбурна и Сиднея.

— У нас сейчас зима, но она теплее, чем ваше лето — пожаловались южане на петербургскую погоду.

А вот камерунцы ни на что не жаловались. Их было заметно меньше, чем австралийцев, но сражение за селфи они выиграли у соперников легко и не принужденно. Стоило развеселой группке в зеленых, желтых и красных футболках появиться перед стадионом, как рядом с ними выросла приличная толпа россиян, жаждавших совместного фото. Африканцы выглядели очень колоритно. Особенно детина с двумя флажками, закрепленными на бейсболке. Он расстегнул огромную спортивную сумку и начал производить странные манипуляции с ее содержимым — майками, амулетами и тряпочками. А в конце достал одну из футболок и привязал к ноге чуть выше колена.

— Шаман, наверное — уважительно произнесли в толпе зевак.

— Ну тогда у Австралии нет шансов — подытожили знающие люди.

КАК В СТАРЫХ «ЛУЖНИКАХ»

Еще за час до начала матча у всех восьми ворот не было даже намека на очереди, но потом пробка все-таки образовалась. Игра уже шла, а у турникетов еще толкались до тысячи болельщиков. В этом случае винить организаторов сложно: если приходишь впритык к началу — будь готов к тому, что на трибуну попадешь с опозданием.

Отчасти из-за этой заминки на входе, первые минуты матча прошли в совсем уж удручающей атмосфере. 20−30 тысяч болельщиков совершенно теряются в чаше огромного стадиона. Отсутствие организованного фан-сектора тоже не идет на пользу антуражу. Все как на матчах «Торпедо» в старых «Лужниках» в конце девяностых — начале нулевых. После этого матча стало очевидным, что руководству «Зенита» нужно будет сильно постараться и обеспечить среднюю посещаемость хотя бы на уровне 40 тысяч — иначе об атмосфере «Петровского» придется вспоминать с ностальгией.

С ДЕТСТВА ЗА КАМЕРУН

На предматчевой пресс-конференции рулевой австралийцев Анге Постекоглу обещал навязать камерунцам свой футбол и не обманул — уже на первой минуте Крус лихо выскочил на ударную позицию, но пробил неточно.

После этого «соккеруз» еще несколько раз опасно атаковали по флангам, но команда Уго Броса постепенно пришла в себя и принялась отвечать быстрыми контратаками.

Тем более, в середине тайма у африканцев появилась неожиданная группа поддержки. Может быть, сработали уловки шамана, а может российская публика просто решила поддержать колоритных камерунцев, но в какой-то момент значительная часть арены включилась и принялась болеть за африканцев. На трибуне за воротами Австралии невесть откуда появился флаг… Кении. При каждой попытке Бассогога и компании прорваться в штрафную Райана, знаменем начинали размахивать особенно страстно. Помогло — за минуту до конца первого тайма Замбо закинул мяч за шиворот австралийскому вратарю и открыл счет.

РАСПЛАТА ОТ МИЛЛИГАНА

Во втором тайме все простоявшие у турникетов наконец-то зашли на трибуны и стало понятно, что с посещаемостью в Петербурге все не так плохо. Когда количество болельщиков перевалило за 35 тысяч призрак пустынных «торпедовских» «Лужников» испарился без следа, а скандирование «Камерун-Камерун» едва не подвигло Абубакара с Замбо на второй гол. Первый пробил в дальний голу, а второй решил, что мяч идет в створ и пропустил его между ног. И тут же бессильно рухнул на газон — удар Абубакара был неточным.

Расплата за расточительность не заставила себя ждать. Через две минуты Мабука завалил в штрафной Герсбаха, Мажич нарисовал пальцами в воздухе прямоугольник и видеоарбитр подтвердил — надо назначать пенальти. Капитан австралийцев Миллиган с «точки» сравнял счет. Все старания Абубакара вернуть преимущество остались тщетными — два аутсайдера группы В разделили очки.

Сергей ЯРЕМЕНКО из Санкт-Петербурга.
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22 Июня, 18:00 Зрители 35021 Группа B Санкт-Петербург Арена
Камерун 1:1
Первый тайм: 1:0
Австралия
Главные тренеры
Уго Брос Ангелос Постекоглу
Голы
45+1′ Андре-Франк Замбо (М. Нгаде-Нгаджюи) 3
5 Марк Миллиган 60′
Составы
Фабрис Ондоа 1
90+1′ Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Венсан Абубакар 10
Кристиан Бассогог 13
Арно Джум 17
Андре-Франк Замбо 3
87′ Себастьен Сиани 15
77′ Бенжамен Муканджо (к) 8
Карл Токо-Экамби 20
1 Мэтью Райан
2 Милош Дегенек
8 Бэйли Райт 81′
20 Трент Сэйнсбери
7 Мэтью Леки
13 Аарон Муй
3 Алекс Герсбах
5 Марк Миллиган (к)
10 Робби Крус 65′
14 Джеймс Троиси
23 Томми Рогич 79′
22 Джексон Ирвайн
9 Томи Юрич 70′
4 Тим Кэйхилл
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
8 Угловые 2
15 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
  Джайр Марруфо (США)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Эрнан Майдана (Аргентина)
Обозначения
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