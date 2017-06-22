Шаманство против видеоповторов. Австралия и Камерун сыграли вничью
Несмотря на поддержку петербургской публики, Камерун не смог удержать победу над австралийцами.
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Видимо, что-то случилось...
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ПУСТОЙ МОСТ
За два с половиной часа до начала матча Яхтенный мост пугал тишиной и пустынностью. В поисках болельщиков я прошел по ближайшим дворам, заглянул в соседний гипермаркет и, наконец, поднялся перекусить в ресторанный дворик большого торгового центра. Честно говоря, рассчитывал увидеть интересное — затаривающихся чипсами и пивом австралийцев, дегустирующих блины и шаверму камерунцев, но везде натыкался только на очень вежливых и приветливых волонтеров. Первых ценителей футбола я встретил на эскалаторе торгового центра, где выдавали паспорта болельщиков. Случайно подслушал разговор солидной пары про бесплатные билеты и решил переспросить.
— Ну да, идем ради интереса, билеты бесплатно получили — рассказали супруги. Ответа на вопрос, как можно попасть на матч Кубка конфедераций, не заплатив ни рубля, я так и не получил. Только
АВСТРАЛИЙЦЫ И ШАМАН
Перед самой ареной болельщики
— У нас сейчас зима, но она теплее, чем ваше лето — пожаловались южане на петербургскую погоду.
А вот камерунцы ни на что не жаловались. Их было заметно меньше, чем австралийцев, но сражение за селфи они выиграли у соперников легко и не принужденно. Стоило развеселой группке в зеленых, желтых и красных футболках появиться перед стадионом, как рядом с ними выросла приличная толпа россиян, жаждавших совместного фото. Африканцы выглядели очень колоритно. Особенно детина с двумя флажками, закрепленными на бейсболке. Он расстегнул огромную спортивную сумку и начал производить странные манипуляции с ее содержимым — майками, амулетами и тряпочками. А в конце достал одну из футболок и привязал к ноге чуть выше колена.
— Шаман, наверное — уважительно произнесли в толпе зевак.
— Ну тогда у Австралии нет шансов — подытожили знающие люди.
КАК В СТАРЫХ «ЛУЖНИКАХ»
Еще за час до начала матча у всех восьми ворот не было даже намека на очереди, но потом пробка
Отчасти
С ДЕТСТВА ЗА КАМЕРУН
На предматчевой
После этого «соккеруз» еще несколько раз опасно атаковали по флангам, но команда Уго Броса постепенно пришла в себя и принялась отвечать быстрыми контратаками.
Тем более, в середине тайма у африканцев появилась неожиданная группа поддержки. Может быть, сработали уловки шамана, а может российская публика просто решила поддержать колоритных камерунцев, но в
РАСПЛАТА ОТ МИЛЛИГАНА
Во втором тайме все простоявшие у турникетов
Расплата за расточительность не заставила себя ждать. Через две минуты Мабука завалил в штрафной Герсбаха, Мажич нарисовал пальцами в воздухе прямоугольник и видеоарбитр подтвердил — надо назначать пенальти. Капитан австралийцев Миллиган с «точки» сравнял счет. Все старания Абубакара вернуть преимущество остались тщетными — два аутсайдера группы В разделили очки.
Сергей ЯРЕМЕНКО из
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|22 Июня, 18:00
|Зрители 35021
|Группа B
|Санкт-Петербург Арена
|Уго Брос
|Ангелос Постекоглу
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|19
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
|Джайр Марруфо (США)
|Энрике Касерес (Парагвай)
|Эрнан Майдана (Аргентина)
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