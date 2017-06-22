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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30161802/
22 июня 2017, 20:33 | Советский спорт

«Утешение для русских: во всем виноват Роналду». Взгляд из Португалии

«Советский спорт» рассказывает, как в Португалии восприняли победу над Россией в Кубке конфедераций.

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© РИА "Новости"
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«РОНАЛДУ СВОДИТ СЧЕТЫ»

«Роналду сводит счеты», — такой заголовок вынесло на обложку ведущее издание Record. Смысл двойной: то ли про налоги речь, то ли про первую победу португальцев в России.

«Португалия играла как хотела, и даже под давлением сборной России сумела создать достаточно моментов, чтобы забить второй гол. У нашей команды все было под контролем. Во втором тайме ситуация немного поменялась, Россия стала прессинговать качественнее и играть агрессивнее. Но Португалия повела себя умно тактически, и быстро перестроилась под другую манеру игры соперника», — пишет издание.

Лучшим в сборной России Record признает Игоря Акинфеева.

«Хотя в центре поля Головин и Глушаков пытались придать игре сборной хоть немного качества. В атаке опасные моменты создавал лишь Смолов. Но с ним справлялись наши защитники.

Что касается Акинфеева, говорят, он мог спасти команду от гола Роналду, однако сделал еще как минимум три сэйва за игру.

***

В России и Португалии было много различных заголовков с той самой информативной пресс-конференции Станислава Черчесова. Но забавнее всего написала газета O Jogo.

«Тренер сборной России подсчитал, сколько же “Золотых мячей” получил Криштиану Роналду, — гласит первая строчка новости. — Черчесов вспомнил о всех наградах капитана и обвинил Роналду в поражении России».

«РОССИЯ ШЛА В БОЙ КАК БОКСЕР»

«В “матушке России” Роналду продолжает становиться отцом всех рекордов», — необычный заголовок принадлежит Maisfutebol, издание рассказывает об очередных достижениях Криштиану.

На этот раз португалец стал первым, кто забивал голы в восьми подряд финальных стадиях турниров сборных. Теперь Криштиану, по подсчетам Maisfutebol, находится в 10 мячах от рекордсмена всех времен Ференца Пушкаша (84). И совсем скоро доберется до Пеле, который забил за Бразилию 77 голов.

***

«Уфф, пришлось тяжело — впрочем, мы к этому же привыкли, — рассказывает Expresso. — Португалия впервые победила Россию на ее поле.

Кудряшов, человек в маске, который весь первый тайм просто наблюдал за Роналду, в эпизоде с голом стал статистом и увидел, как Криштиану забивает после блестящего паса Геррейру. С забитым мячом игра Португалии не сильно изменилась. Правда в концовке пришлось сильно понервничать. Однако России не хватило таланта, именно его, чтобы добиться в этом матче чего-то существенного".
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
45′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
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