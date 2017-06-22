«Утешение для русских: во всем виноват Роналду». Взгляд из Португалии

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«РОНАЛДУ СВОДИТ СЧЕТЫ»

«Роналду сводит счеты», — такой заголовок вынесло на обложку ведущее издание Record. Смысл двойной: то ли про налоги речь, то ли про первую победу португальцев в России.

«Португалия играла как хотела, и даже под давлением сборной России сумела создать достаточно моментов, чтобы забить второй гол. У нашей команды все было под контролем. Во втором тайме ситуация немного поменялась, Россия стала прессинговать качественнее и играть агрессивнее. Но Португалия повела себя умно тактически, и быстро перестроилась под другую манеру игры соперника», — пишет издание.

Лучшим в сборной России Record признает Игоря Акинфеева.

Цитата Record Акинфеев стал единственным препятствием для Португалии. С защитой, где только вратарь играл на хорошем уровне, команда России сделала ставку на физику.

«Хотя в центре поля Головин и Глушаков пытались придать игре сборной хоть немного качества. В атаке опасные моменты создавал лишь Смолов. Но с ним справлялись наши защитники.

Что касается Акинфеева, говорят, он мог спасти команду от гола Роналду, однако сделал еще как минимум три сэйва за игру.

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В России и Португалии было много различных заголовков с той самой информативной пресс-конференции Станислава Черчесова. Но забавнее всего написала газета O Jogo.

«Тренер сборной России подсчитал, сколько же “Золотых мячей” получил Криштиану Роналду, — гласит первая строчка новости. — Черчесов вспомнил о всех наградах капитана и обвинил Роналду в поражении России».

«РОССИЯ ШЛА В БОЙ КАК БОКСЕР»

«В “матушке России” Роналду продолжает становиться отцом всех рекордов», — необычный заголовок принадлежит Maisfutebol, издание рассказывает об очередных достижениях Криштиану.

На этот раз португалец стал первым, кто забивал голы в восьми подряд финальных стадиях турниров сборных. Теперь Криштиану, по подсчетам Maisfutebol, находится в 10 мячах от рекордсмена всех времен Ференца Пушкаша (84). И совсем скоро доберется до Пеле, который забил за Бразилию 77 голов.

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«Уфф, пришлось тяжело — впрочем, мы к этому же привыкли, — рассказывает Expresso. — Португалия впервые победила Россию на ее поле.

Цитата Этот матч начался очень легко, но стал необыкновенно сложным в концовке. Россия играла не головой, а шла в в бой как боксер. И все равно лучшие моменты в матче были у Португалии.