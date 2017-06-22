«Утешение для русских: во всем виноват Роналду». Взгляд из Португалии
«Советский спорт» рассказывает, как в Португалии восприняли победу над Россией в Кубке конфедераций.
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«РОНАЛДУ СВОДИТ СЧЕТЫ»
«Роналду сводит счеты», — такой заголовок вынесло на обложку ведущее издание Record. Смысл двойной: то ли про налоги речь, то ли про первую победу португальцев в России.
«Португалия играла как хотела, и даже под давлением сборной России сумела создать достаточно моментов, чтобы забить второй гол. У нашей команды все было под контролем. Во втором тайме ситуация немного поменялась, Россия стала прессинговать качественнее и играть агрессивнее. Но Португалия повела себя умно тактически, и быстро перестроилась под другую манеру игры соперника», — пишет издание.
Лучшим в сборной России Record признает Игоря Акинфеева.
«Хотя в центре поля Головин и Глушаков пытались придать игре сборной хоть немного качества. В атаке опасные моменты создавал лишь Смолов. Но с ним справлялись наши защитники.
Что касается Акинфеева, говорят, он мог спасти команду от гола Роналду, однако сделал еще как минимум три сэйва за игру.
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В России и Португалии было много различных заголовков с той самой информативной
«Тренер сборной России подсчитал, сколько же “Золотых мячей” получил Криштиану Роналду, — гласит первая строчка новости. — Черчесов вспомнил о всех наградах капитана и обвинил Роналду в поражении России».
«РОССИЯ ШЛА В БОЙ КАК БОКСЕР»
«В “матушке России” Роналду продолжает становиться отцом всех рекордов», — необычный заголовок принадлежит Maisfutebol, издание рассказывает об очередных достижениях Криштиану.
На этот раз португалец стал первым, кто забивал голы в восьми подряд финальных стадиях турниров сборных. Теперь Криштиану, по подсчетам Maisfutebol, находится в 10 мячах от рекордсмена всех времен Ференца Пушкаша (84). И совсем скоро доберется до Пеле, который забил за Бразилию 77 голов.
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«Уфф, пришлось тяжело — впрочем, мы к этому же привыкли, — рассказывает Expresso. — Португалия впервые победила Россию на ее поле.
Кудряшов, человек в маске, который весь первый тайм просто наблюдал за Роналду, в эпизоде с голом стал статистом и увидел, как Криштиану забивает после блестящего паса Геррейру. С забитым мячом игра Португалии не сильно изменилась. Правда в концовке пришлось сильно понервничать. Однако России не хватило таланта, именно его, чтобы добиться в этом матче
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|21 Июня, 18:00
|Зрители 42759
|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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