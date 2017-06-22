Хавбек сборной Камеруна дал интервью на русском языке после игры с Австралией

Африканец, ранее выступавший за «Краснодар» и «Терек», а также за украинские «Металлург» и «Черноморец», дал интервью на русском языке.
— Мое повреждение? Была передача, я выпрыгнул, сыграл головой, и соперник ударил меня в затылок. Ничего страшного, такое бывает в футболе, — сказал во флеш-интервью Тейку. — Каждая команда играла на победу, но матч закончился вничью. Считаю, что нам немного не повезло.
В конце мы всей командой побежали в атаку, и эта была не установка тренера. Просто мы почувствовали, что есть шанс победить и нужно попытаться им воспользоваться. Но фортуна была не на нашей стороне.
Было здорово увидеть на стадионе наших болельщиков. Мы даже и не знали, что их так много в России. Спасибо им!
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Камеруна должны были побеждать команду Австралии в матче Кубка конфедераций. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал камерунский футболист Андре-Фране Замбо Ангисса.