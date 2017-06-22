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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30161665/
22 июня 2017, 20:12 | ТАСС

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, состоявшейся в Санкт-Петербурге, присутствовал 35 021 зритель.

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© ИТАР-ТАСС

В составе камерунцев забитым мячом отметился Андре-Франк Замбо Ангисса (45-я минута), у австралийцев отличился Марк Миллиган (60, с пенальти). Пенальти в ворота сборной Камеруна был назначен после просмотра момента нарушения правил с помощью системы видеоассистентов рефери (VAR).

Лучшим игроком встречи был признан Ангисса.

Данный матч стал первым очным противостоянием этих сборных в истории. Лучшим результатом обеих команд на Кубке конфедераций является второе место. Камерунцы завоевали серебряные медали в 2003 году, австралийцы — в 1997-м.

В группе B также выступают сборные Германии и Чили, которые свой матч проведут позднее в четверг в Казани. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по три очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун и Чили — Австралия.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
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22 Июня, 18:00 Зрители 35021 Группа B Санкт-Петербург Арена
Камерун 1:1
Первый тайм: 1:0
Австралия
Главные тренеры
Уго Брос Ангелос Постекоглу
Голы
45+1′ Андре-Франк Замбо (М. Нгаде-Нгаджюи) 3
5 Марк Миллиган 60′
Составы
Фабрис Ондоа 1
90+1′ Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Венсан Абубакар 10
Кристиан Бассогог 13
Арно Джум 17
Андре-Франк Замбо 3
87′ Себастьен Сиани 15
77′ Бенжамен Муканджо (к) 8
Карл Токо-Экамби 20
1 Мэтью Райан
2 Милош Дегенек
8 Бэйли Райт 81′
20 Трент Сэйнсбери
7 Мэтью Леки
13 Аарон Муй
3 Алекс Герсбах
5 Марк Миллиган (к)
10 Робби Крус 65′
14 Джеймс Троиси
23 Томми Рогич 79′
22 Джексон Ирвайн
9 Томи Юрич 70′
4 Тим Кэйхилл
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
8 Угловые 2
15 Фолы 13
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
  Джайр Марруфо (США)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Эрнан Майдана (Аргентина)
Обозначения
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