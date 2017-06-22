Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

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В составе камерунцев забитым мячом отметился Андре-Франк Замбо Ангисса (45-я минута), у австралийцев отличился Марк Миллиган (60, с пенальти). Пенальти в ворота сборной Камеруна был назначен после просмотра момента нарушения правил с помощью системы видеоассистентов рефери (VAR).

Лучшим игроком встречи был признан Ангисса.

Данный матч стал первым очным противостоянием этих сборных в истории. Лучшим результатом обеих команд на Кубке конфедераций является второе место. Камерунцы завоевали серебряные медали в 2003 году, австралийцы — в 1997-м.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа B, 22.06.2017, 21:00 -:- Германия Чили

В группе B также выступают сборные Германии и Чили, которые свой матч проведут позднее в четверг в Казани. В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по три очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. В заключительном туре группового этапа 25 июня состоятся матчи Германия — Камерун и Чили — Австралия.