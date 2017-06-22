Мутко поблагодарил болельщиков сборной России за аплодисменты после матча с португальцами

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Российские футболисты в среду проиграли португальцам со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций в Москве. После финального свистка игроки отправились к трибунам поблагодарить болельщиков за поддержку и получили в ответ аплодисменты.

«Я искренне признателен болельщикам, которые проводили команду аплодисментами, и она не убежала в подтрибунное помещение, потому что видела, что ее труд и работу оценили. Если мы так будем двигаться, поверьте, победы к нам придут. А то, что португальцы на голову выше в классе, абсолютно понятно, Криштиану [Роналду] меня всегда впечатлял и вчера это повторил. Он появляется там, где нужно, это уникальный игрок, номер один в мировом футболе», — сказал Мутко.

«Георгий Джикия в конце матча мог забить, пролети мяч сантиметрами ниже — мы были бы в другом настроении: сейчас бы говорили, какой у нас хороший тренер и великая команда; он промазал — и мы говорим немного в других тонах. Мне хочется, чтобы было, как в цивилизованных странах: да, команда может проиграть, но мы будем с ней всегда», — добавил вице-премьер.

В третьем матче группового этапа Кубка конфедераций россияне в субботу сыграют против команды Мексики. Матч Россия — Мексика начнется в 18:00 мск. «Вчера смотрел игру мексиканцев, это топовая команда, вырвала победу у новозеландцев [2:1]. Представляете, с каким настроем мексиканцы выйдут на матч с нами, а нам важно посмотреть собственный потенциал», — заявил Мутко.

После двух туров в турнирной таблице группы A сборная Мексики лидирует с четырьмя очками, команда Португалии идет второй (4), российская команда — третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.