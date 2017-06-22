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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30161663/
22 июня 2017, 20:24 | ТАСС

Мутко поблагодарил болельщиков сборной России за аплодисменты после матча с португальцами

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поблагодарил болельщиков сборной России по футболу за аплодисменты после матча Кубка конфедераций с командой Португалии. Об этом он заявил журналистам.

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Российские футболисты в среду проиграли португальцам со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций в Москве. После финального свистка игроки отправились к трибунам поблагодарить болельщиков за поддержку и получили в ответ аплодисменты.

«Я искренне признателен болельщикам, которые проводили команду аплодисментами, и она не убежала в подтрибунное помещение, потому что видела, что ее труд и работу оценили. Если мы так будем двигаться, поверьте, победы к нам придут. А то, что португальцы на голову выше в классе, абсолютно понятно, Криштиану [Роналду] меня всегда впечатлял и вчера это повторил. Он появляется там, где нужно, это уникальный игрок, номер один в мировом футболе», — сказал Мутко.

«Георгий Джикия в конце матча мог забить, пролети мяч сантиметрами ниже — мы были бы в другом настроении: сейчас бы говорили, какой у нас хороший тренер и великая команда; он промазал — и мы говорим немного в других тонах. Мне хочется, чтобы было, как в цивилизованных странах: да, команда может проиграть, но мы будем с ней всегда», — добавил вице-премьер.

В третьем матче группового этапа Кубка конфедераций россияне в субботу сыграют против команды Мексики. Матч Россия — Мексика начнется в 18:00 мск. «Вчера смотрел игру мексиканцев, это топовая команда, вырвала победу у новозеландцев [2:1]. Представляете, с каким настроем мексиканцы выйдут на матч с нами, а нам важно посмотреть собственный потенциал», — заявил Мутко.

После двух туров в турнирной таблице группы A сборная Мексики лидирует с четырьмя очками, команда Португалии идет второй (4), российская команда — третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
45′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
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