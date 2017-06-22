«Не выпадал, не портил. Играл поперек-назад». Скаут «Арсенала» о том, как с Португалией сыграл Головин

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— Смотрел ли кто-то из «Арсенала» за Головиным в матче Россия — Португалия?

— Без комментариев.

— Были ли это вы?

— Без комментариев. Такого рода информация всегда носит спекулятивный характер, и не стану ничего подтверждать.

— Но игру вы наверняка смотрели. Какое впечатление произвел Головин?

— Он сыграл, как и вся сборная России, с желанием и самоотдачей. Показал все, на что способен на сегодняшний момент.

— На что же он способен?

— Сыграть надежно и ничего не испортить.

— То есть это достаточно средний уровень.

— Моя позиция по этому игроку всегда была такой, и матч с Португалией мнение укрепил. Те, кто смотрел футбол, и кто в нем разбирается, получили ответы на многие вопросы.

— Какие ответы получили вы?

— Если говорить непосредственно о Головине, ему пока непросто играть против таких соперников. Тяжело решать исход игры за счет индивидуальных усилий.

— Так это же можно сказать обо всей сборной России.

— Команда выглядела неплохо, показала старание, дисциплину. Но чтобы побеждать Португалию, даже играющую не в полную силу, надо иметь что-то большее — индивидуально сильных мастеров, способных решить исход эпизода, способных делать разницу. К сожалению, у сборной России таких футболистов или нет, или их очень мало. После гола Роналду португальцы психологически нажали на «тормоз», не увидев для себя смысла играть в полную силу. И за счет этого во второй половине встречи россияне смотрелись лучше. Но все равно — мало ударов, а в створ ворот их, по-моему, вообще не было.

— Головин чем-то все же запомнился?

— Тем, что не выпадал, не портил. Мало риска, индивидуальных действий. Но от крайнего нападающего мы ждем не только действий «поперек-назад», здесь надо рисковать, идти в обыгрыш, напрягать оборону соперника. Но Головину для этого еще нужен опыт. Конечно, есть перспектива роста, но важно, как будет выстроена карьера и куда он пойдет дальше.

— Кто бы точно пригодился «Арсеналу», судя по этой встрече?

— Но необходимо отметить Игоря Акинфеева, который не раз выручал команду. Это вратарь хорошего уровня. Что же касается полевых игроков, то «Арсенале» достаточно футболистов, которые сидят на скамейке и ждут своего часа.

— Акинфеев говорит, что виноват в голе именно он.

— Его нельзя винить. Пробили из-под игрока, очень хорошо. Тяжело среагировать.

— Есть такое мнение, что вся разница между Россией и Португалией — только в наличии у соперника Криштиану Роналду.

— Нет. Разница в уровне игроков очевидна. Португальцы не заставили себя бегать в полную силу. Задачу победить со счетом 3:0 или 4:0 они себе не ставили. Они просто были уверены в положительном результате.

— То, что показала Россия на Кубке конфедераций, является футболом 21-го века?

— Нет. Самое главное — видно, к чему стремится команда, чего она хочет. Мы, конечно, хотели бы видеть более яркий футбол со множеством моментов. Коллектив есть, как есть и время на улучшение, впереди целый сезон.