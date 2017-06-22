«Не выпадал, не портил. Играл поперек-назад». Скаут «Арсенала» о том, как с Португалией сыграл Головин
Скаут «Арсенала» Павел Кучеров — о том, как в матче Россия — Португалия сыграл полузащитник Александр Головин, интерес к которому проявляют «канониры».
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— Смотрел ли
— Без комментариев.
— Были ли это вы?
— Без комментариев. Такого рода информация всегда носит спекулятивный характер, и не стану ничего подтверждать.
— Но игру вы наверняка смотрели. Какое впечатление произвел Головин?
— Он сыграл, как и вся сборная России, с желанием и самоотдачей. Показал все, на что способен на сегодняшний момент.
— На что же он способен?
— Сыграть надежно и ничего не испортить.
— То есть это достаточно средний уровень.
— Моя позиция по этому игроку всегда была такой, и матч с Португалией мнение укрепил. Те, кто смотрел футбол, и кто в нем разбирается, получили ответы на многие вопросы.
— Какие ответы получили вы?
— Если говорить непосредственно о Головине, ему пока непросто играть против таких соперников. Тяжело решать исход игры за счет индивидуальных усилий.
— Так это же можно сказать обо всей сборной России.
— Команда выглядела неплохо, показала старание, дисциплину. Но чтобы побеждать Португалию, даже играющую не в полную силу, надо иметь
— Головин
— Тем, что не выпадал, не портил. Мало риска, индивидуальных действий. Но от крайнего нападающего мы ждем не только действий «поперек-назад», здесь надо рисковать, идти в обыгрыш, напрягать оборону соперника. Но Головину для этого еще нужен опыт. Конечно, есть перспектива роста, но важно, как будет выстроена карьера и куда он пойдет дальше.
— Кто бы точно пригодился «Арсеналу», судя по этой встрече?
— Но необходимо отметить Игоря Акинфеева, который не раз выручал команду. Это вратарь хорошего уровня. Что же касается полевых игроков, то «Арсенале» достаточно футболистов, которые сидят на скамейке и ждут своего часа.
— Акинфеев говорит, что виноват в голе именно он.
— Его нельзя винить. Пробили
— Есть такое мнение, что вся разница между Россией и Португалией — только в наличии у соперника Криштиану Роналду.
— Нет. Разница в уровне игроков очевидна. Португальцы не заставили себя бегать в полную силу. Задачу победить со счетом 3:0 или 4:0 они себе не ставили. Они просто были уверены в положительном результате.
— То, что показала Россия на Кубке конфедераций, является футболом 21-го века?
— Нет. Самое главное — видно, к чему стремится команда, чего она хочет. Мы, конечно, хотели бы видеть более яркий футбол со множеством моментов. Коллектив есть, как есть и время на улучшение, впереди целый сезон.
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|21 Июня, 18:00
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|Группа A
|Спартак
|Россия
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Португалия
|Станислав Черчесов
|Фернанду Сантуш
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|0
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
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