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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
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25.06 не начался Германия
Камерун
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Группа B
25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30161545/
22 июня 2017, 19:59 | Спорт-Экспресс

«Не выпадал, не портил. Играл поперек-назад». Скаут «Арсенала» о том, как с Португалией сыграл Головин

Скаут «Арсенала» Павел Кучеров — о том, как в матче Россия — Португалия сыграл полузащитник Александр Головин, интерес к которому проявляют «канониры».

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— Смотрел ли кто-то из «Арсенала» за Головиным в матче Россия — Португалия?

— Без комментариев.

— Были ли это вы?

— Без комментариев. Такого рода информация всегда носит спекулятивный характер, и не стану ничего подтверждать.

— Но игру вы наверняка смотрели. Какое впечатление произвел Головин?

— Он сыграл, как и вся сборная России, с желанием и самоотдачей. Показал все, на что способен на сегодняшний момент.

— На что же он способен?

— Сыграть надежно и ничего не испортить.

— То есть это достаточно средний уровень.

— Моя позиция по этому игроку всегда была такой, и матч с Португалией мнение укрепил. Те, кто смотрел футбол, и кто в нем разбирается, получили ответы на многие вопросы.

— Какие ответы получили вы?

— Если говорить непосредственно о Головине, ему пока непросто играть против таких соперников. Тяжело решать исход игры за счет индивидуальных усилий.

— Так это же можно сказать обо всей сборной России.

— Команда выглядела неплохо, показала старание, дисциплину. Но чтобы побеждать Португалию, даже играющую не в полную силу, надо иметь что-то большее — индивидуально сильных мастеров, способных решить исход эпизода, способных делать разницу. К сожалению, у сборной России таких футболистов или нет, или их очень мало. После гола Роналду португальцы психологически нажали на «тормоз», не увидев для себя смысла играть в полную силу. И за счет этого во второй половине встречи россияне смотрелись лучше. Но все равно — мало ударов, а в створ ворот их, по-моему, вообще не было.

— Головин чем-то все же запомнился?

— Тем, что не выпадал, не портил. Мало риска, индивидуальных действий. Но от крайнего нападающего мы ждем не только действий «поперек-назад», здесь надо рисковать, идти в обыгрыш, напрягать оборону соперника. Но Головину для этого еще нужен опыт. Конечно, есть перспектива роста, но важно, как будет выстроена карьера и куда он пойдет дальше.

— Кто бы точно пригодился «Арсеналу», судя по этой встрече?

— Но необходимо отметить Игоря Акинфеева, который не раз выручал команду. Это вратарь хорошего уровня. Что же касается полевых игроков, то «Арсенале» достаточно футболистов, которые сидят на скамейке и ждут своего часа.

— Акинфеев говорит, что виноват в голе именно он.

— Его нельзя винить. Пробили из-под игрока, очень хорошо. Тяжело среагировать.

— Есть такое мнение, что вся разница между Россией и Португалией — только в наличии у соперника Криштиану Роналду.

— Нет. Разница в уровне игроков очевидна. Португальцы не заставили себя бегать в полную силу. Задачу победить со счетом 3:0 или 4:0 они себе не ставили. Они просто были уверены в положительном результате.

— То, что показала Россия на Кубке конфедераций, является футболом 21-го века?

— Нет. Самое главное — видно, к чему стремится команда, чего она хочет. Мы, конечно, хотели бы видеть более яркий футбол со множеством моментов. Коллектив есть, как есть и время на улучшение, впереди целый сезон.
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
45′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
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