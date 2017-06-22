Акинфеев: Сборная России на верном пути, с Мексикой будем биться

«Мексика — сильный соперник, тем более у них во вчерашнем матче с новозеландцами не играла группа основных футболистов. Будем стараться и биться, надеюсь, сможем забить и выиграть. Видно, что сборная на верном пути. А это самое главное. Что-то может не получаться, но у нас есть команда, способная на равных выступать против португальцев, чемпионов Европы. Против тех же чилийцев, чемпионов Южной Америки и четвёртой команды мирового рейтинга. Они такие же люди, как мы», — сказал Акинфеев в интервью порталу Bobsoccer.