Акинфеев: Сборная России на верном пути, с Мексикой будем биться
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев рассказал о настрое на матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Встреча состоится 24 июня, и россиянам необходима победа для выхода из группы.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/17
«Мексика — сильный соперник, тем более у них во вчерашнем матче с новозеландцами не играла группа основных футболистов. Будем стараться и биться, надеюсь, сможем забить и выиграть. Видно, что сборная на верном пути. А это самое главное.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter