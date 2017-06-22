Не курит и не пьёт. Один день из жизни Забиваки на Кубке конфедераций

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До начала матча Россия — Португалия остаётся два часа, а со стадиона уже выходит одна из главных звёзд Кубка конфедераций — волк Забивака. Корреспондент «Чемпионата» решил выяснить, как проходит обычный игровой день талисмана турнира.

За два часа до матча волк Забивака появляется из чаши стадиона «Спартак» и направляется к толпе болельщиков, которые уже вовсю готовятся к предстоящей игре. Людей возле арены много, все весёлые — верят в победу. Сопровождают Забиваку организаторы, которые одеты во всё чёрное. Сами про себя они шутят: «Мы как из ФСО» (Федеральная служба охраны).

Говорить Забиваке запрещено. Он — талисман бессловесный. «Забивака может говорить только в официальных роликах ФИФА», — поясняет девушка-охранник.

Даже когда его в шутку просят повыть, как настоящий волк, он только разводит руками. И приглашает сфотографироваться. Это всегда пожалуйста. Кстати, фотографироваться Забивака очень любит.

За всё время, что Забивака гулял вокруг стадиона и развлекал болельщиков, он сделал более двух тысяч фотографий с болельщиками, волонтёрами и организаторами. Я считать устал. Если волк видел, что рядом кто-то фотографируется без него, то сам подходил и влезал в кадр, чем очень радовал болельщиков.

Селфи на ходу — не проблема. Показать большой палец — легко. Встать в позу силача — да пожалуйста! Волк Забивака не отказывает болельщикам и сам предлагает интересные идеи для фотографий. Детишки не дотягиваются? Волк присядет и обнимет или возьмёт на руки юных болельщиков. Решил пообщаться с одним из них.

— Какой вопрос ты бы хотел задать Забиваке?

— Кто ему больше нравится — Криштиану Роналду или Лионель Месси? — отвечает мальчик Дима.

— А тебе сам талисман нравится?

— Да, очень! Он большой, мягкий и настоящий волк.

Одна болельщица фотографируется с волком, держа в руках игрушку-Забиваку из официального магазина. По словам девушки, она купила её специально для маленькой дочки, которая не смотрит футбол, но очень любит именно волчонка.

Фотографий очень много. Как только Забивака останавливается, его сразу окружают фанаты с телефонами. Но он уверенно ведёт себя перед камерами и не стесняется толпы. Может, внутри сидит Криштиану Роналду? Иначе откуда такая уверенность?

Сфотографироваться может каждый желающий, но есть одно правило — с пивом фотографий не делать. Запрет бодигарды волчонка объясняют просто — Забивака не пьёт, не курит и ведёт здоровый образ жизни. Ну, а как иначе? Но добрые охранники с радостью подержат ваш бокал, пока вы будете позировать с волчонком. Не переживайте — не выпьют, я следил: они честные.

Болельщики не просто хотят сделать памятную фотографию с талисманом, они обязательно должны его потрогать. За один час Забивака отвесил почти 300 «пятюнь». Лапы у него мягкие — так и хочется ударить ладошкой в знак поддержки. А вот за хвост талисман никто не дёргал, хотя он тоже большой и пушистый. Видимо, есть опасения, что волк в ответ укусит.

Когда приходит время возвращаться на стадион, уйти так просто не получается. Болельщики не отпускают Забиваку. Если бы не охранники, которые очень вежливо, но настойчиво уводят его на трибуну, то волку вряд ли бы удалось уйти от фанатов. Но даже пока его ведут к арене, он продолжает делать селфи на ходу, жать руки детям, приветливо махать, давать «пять» и просто ненадолго останавливаться рядом с болельщиками.

Ветер в Москве дует сильный, а костюм Забиваки — тяжёлый. Перед самым стадионом мощный порыв едва не уносит нашего героя. Охранники во время схватили талисман за руки и удержали его. А болельщики восприняли эпизод с юмором.

«Свободу Забиваке!» — крикнул один из проходящих мимо болельщиков под всеобщий смех.

«Да кто его остановит? Он настоящий Волчара», — подмечают в толпе.

Никита Кузин