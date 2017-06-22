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— По поводу Кубка конфедераций могу сказать так: все сделано на самом высшем уровне. Недавно встречался со своим бывшим партнером по «Челси» — Жереми. Ему очень понравилось. Он был впечатлен стадионом «Спартака», атмосферой, а также игрой сборных России и Португалии.

Мне удалось побывать в Екатеринбурге. Там очень ждут чемпионат мира. У людей горят глаза, они любят футбол. Думаю, такая же история относится к Калининграду и другим городам России.

— Что скажете о матче нашей сборной с португальцами?

— Здесь нужно разделить результат и качество игры. Мы не заработали даже одного очка, а это очень важно. Учитывая текущее положение в группе, мы обязательно должны обыгрывать Мексику.

В целом, матч понравился, поэтому болельщики аплодировали нашей команде после финального свистка. Второй тайм, конечно, был намного интереснее. У подопечных Черчесова начали появляться моменты. Зрители соскучились по таким напряженным матчам. Видел вчера, как наши болельщики поддерживали сборную, и мне стало понятно, насколько игроки сборной России зависят от поддержки.

— Кто из наших игроков может перейти в топ-клуб?

— Сейчас сложно об этом говорить. Нужно немного подождать. Идет Кубок конфедераций, а через год состоится чемпионат мира. В подобных турнирах и проявляется уровень игрока. Почему? Потому что на таких соревнованиях абсолютно другой темп.

Вот что было вчера? Наши игроки просто не были готовы к такому темпу. Нужно принимать решения еще до принятия мяча. О ком идет речь? Не буду называть имен. Возможно, в следующей игре все будет намного иначе. Это вопрос адаптации, интеллекта и техники. А есть еще фактор атмосферы, которой нет ни в одной лиге мира, и к ней тоже нужно привыкнуть.

— Можно ли искоренить негатив в поведении болельщиков?

— С этим сложно бороться, — говорит Смертин. — Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Нужно просто любить футбол таким, какой он есть. Мне трудно понять людей, которые подвержены чужому настроению. Сложно бороться даже с ненормативной лексикой, и это касается не только болельщиков. Я успел поиграть в Европе, и могу сказать вам, что и футболисты используют ненормативную лексику. Этим просто нужно заниматься с раннего детства. Мы должны прививать каждому ребенку правильные ценности. Мой отец всегда говорил, чтобы я начинал с себя. На футболистах серьезная ответственность. Они являются примером для подражания, — заявил Алексей Смертин.