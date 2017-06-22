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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 2-й тайм Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
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28.06 не начался 1A
2B
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29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30160973/
22 июня 2017, 19:20 | ТАСС

Мутко призвал доверять Черчесову на посту главного тренера сборной России

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко призвал общественность доверять главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Об этом Мутко сообщил журналистам после возложения цветов в Парке победы в Казани.

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Российские футболисты в среду проиграли португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка конфедераций в Москве.

«Давайте доверять Черчесову и поддерживать его. Вы же видите, как человек работает и старается. А то у нас некоторые готовы после первого поражения убрать тренера, но шараханья нам не нужны, — сказал Мутко. — Успокойтесь, Черчесов будет трудиться до чемпионата мира, передайте привет тем, кто им недоволен».

В третьем матче группового этапа Кубка конфедераций россияне в субботу сыграют против команды Мексики. Матч Россия — Мексика начнется в 18:00 мск. После двух туров в турнирной таблице группы A сборные Португалии и Мексики делят первое место, набрав по четыре очка, российская команда идет третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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