Мутко призвал доверять Черчесову на посту главного тренера сборной России

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Российские футболисты в среду проиграли португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка конфедераций в Москве.

«Давайте доверять Черчесову и поддерживать его. Вы же видите, как человек работает и старается. А то у нас некоторые готовы после первого поражения убрать тренера, но шараханья нам не нужны, — сказал Мутко. — Успокойтесь, Черчесов будет трудиться до чемпионата мира, передайте привет тем, кто им недоволен».

В третьем матче группового этапа Кубка конфедераций россияне в субботу сыграют против команды Мексики. Матч Россия — Мексика начнется в 18:00 мск. После двух туров в турнирной таблице группы A сборные Португалии и Мексики делят первое место, набрав по четыре очка, российская команда идет третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.