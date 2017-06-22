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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 2-й тайм Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30160963/
22 июня 2017, 19:16 | Чемпионат.com

Широков: У сборной России есть характер, но команда у нас только строится

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от матча Кубка конфедераций Россия — Португалия (0:1).

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«Первый тайм не удался, второй, по крайней мере его середину, провели достаточно неплохо. Дали болельщикам надежду, что можем играть на равных с такими командами, как Португалия. Трудно сказать, почему мы не совсем удачно начинаем матчи. Но отрадно, что в концовках прибавляем. Это говорит о том, что есть характер и команда хорошо готова.

Плохой выход из обороны в атаку, наверное, связан с тем, что защитники не обладают качественным первым пасом, таким как был у Игнашевича. И португальцы применяют высокий прессинг, который доставляет трудности и сборным более высокого класса. По большому счёту у нас команда только строится, ещё нужно наигрывать связи.

По самоотдаче никаких вопросов нет ни по одному матчу при Черчесове. В целом команда ровная, но, думаю, с возвращением таких игроков, как Дзагоев, Шатов, Дзюба, Мамаев, мы прибавим, и достаточно существенно — именно в атакующих действиях», — заявил Широков в эфире телеканала «Россия 24».
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21 Июня, 18:00 Зрители 42759 Группа A Спартак
Россия 0:1
Первый тайм: 0:1
Португалия
Главные тренеры
Станислав Черчесов Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду (Рафаэл Геррейру) 8′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
76′ Александр Самедов 19
Виктор Васин 5
72′ Георгий Джикия 6
Юрий Жирков 18
26′ Денис Глушаков 8
Александр Головин 17
Федор Смолов 9
68′ Дмитрий Комбаров 23
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Кудряшов 13
Александр Бухаров 11
45′ Роман Шишкин 3
Александр Ерохин 21
1 Руй Патрисиу
21 Седрик Суариш
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 57′
10 Бернарду Силва 71′
15 Андре Гомиш
7 Криштиану Роналду (к)
14 Виллиам Карвалью
5 Рафаэл Геррейру 65′
19 Элизеу
9 Андре Силва 78′
18 Желсон Мартинш
23 Адриэн Силва 83′
13 Данилу Перейра
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 12
0 Удары в створ 6
3 Угловые 2
13 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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