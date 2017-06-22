Широков: У сборной России есть характер, но команда у нас только строится

«Первый тайм не удался, второй, по крайней мере его середину, провели достаточно неплохо. Дали болельщикам надежду, что можем играть на равных с такими командами, как Португалия. Трудно сказать, почему мы не совсем удачно начинаем матчи. Но отрадно, что в концовках прибавляем. Это говорит о том, что есть характер и команда хорошо готова.



Плохой выход из обороны в атаку, наверное, связан с тем, что защитники не обладают качественным первым пасом, таким как был у Игнашевича. И португальцы применяют высокий прессинг, который доставляет трудности и сборным более высокого класса. По большому счёту у нас команда только строится, ещё нужно наигрывать связи.



По самоотдаче никаких вопросов нет ни по одному матчу при Черчесове. В целом команда ровная, но, думаю, с возвращением таких игроков, как Дзагоев, Шатов, Дзюба, Мамаев, мы прибавим, и достаточно существенно — именно в атакующих действиях», — заявил Широков в эфире телеканала «Россия 24».