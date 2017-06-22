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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 1-й тайм Камерун 0
Австралия 0
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30160528/
22 июня 2017, 18:18 | ТАСС

Bild: Молодежная сборная Китая по футболу заявится в четвертый немецкий дивизион

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Молодежная сборная Китая по футболу (игроки не старше 20 лет) заявится для участия в четвертом дивизионе чемпионата Германии в сезоне-2017/18. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Отмечается, что этот шаг является частью пятилетнего соглашения, подписанного между федерациями футбола Германии и Китая. В четвертом дивизионе чемпионата Германии участвуют 19 команд, поэтому в календаре у каждого клуба образуются свободные даты, которые заполнят матчи с молодежной сборной Китая. Команда не будет включена в турнирную таблицу.

Также сообщается, что каждая немецкая команда получит за матчи с китайцами по 15 тысяч евро, а участие китайской сборной в соревнованиях позволит лучше подготовиться к летним Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.
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