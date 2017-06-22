Откуда в Артуро Видале столько агрессии
История одной из главных звёзд Кубка конфедераций, у которой было тяжёлое детство.
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Видимо, что-то случилось...
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В начале 2005-го на тренировку юношеской команды «Коло-Коло», где Артуро Видаля прозвали Селией за подражание кубинской певице, заглянул тренер основы Клаудио Борхи.
Спустя два года история повторилась — скаут «Байера» прилетел в Чили отслеживать талантливого форварда, а вернулся с отчётом по Артуро Видалю. Почти сразу Видалю накинули такую зарплату, что у парня поехала крыша, и перепрофилировали его. В «Байер» Артуро летел крайним защитником, способным сыграть на обоих флангах, тренер «фармацевтов» Михаэль Скиббе передвинул игрока, уже получившего прозвище El Guerreiro (Воин), в опорную зону, а когда вся атака «Байера» слегла
Видаль оправдывает прозвище Воин: каждый матч бросается в кровожадные подкаты, заводит свою команду, приносит пользу на любом участке поля. Когда игра расклеивается — летит в штрафную сам делать результат, как с Камеруном в Москве. В современном футболе трудно найти более бесстрашного игрока, но что стоит за воинственным поведением Видаля?
Тяжёлое детство
Девятилетним пацанёнком Артуро Видаль уже впахивал на конюшнях Чилийского конного клуба — убирал лошадиный помёт. Он постоянно вертелся вокруг лошадей, но парня быстро надоумили, что своего коня у него не будет — нужно было либо сделать ставку на скачках и надеяться, что она сыграет, либо чистить конюшни до старости, чтобы дёшево купить опальную старую лошадь. Всадником Видаль тоже стать не мог, был слишком маленьким. Но Артуро жил своей работой и слегка остыл к ней только
Это ещё хорошо, что сохранилась хоть
«Мне было 13 лет, и в доме вообще не было еды. Я всегда грустил, мне очень не хватало отца. Моя мама работала везде, целыми днями, чтобы принести хоть
До 13 акценты были другими — после развода Жаклин устроилась горничной и сказала Артуро: «Ты можешь ежедневно играть в футбол, но по вечерам должен собирать братьев, сестёр и заботиться о них». В дневное время Видаль не вылезал с площадки района Вилла Уаско, разбитой в 15 шагах от дома, а с 11 лет начал тренироваться с командой «Родельино Роман», чьё поле было видно из окна родной квартиры. Жаклин давала Видалю на карманные расходы 300 песо в день — полдоллара — но Артуро часто отказывался, чтобы братья могли поесть.
…Несколько лет назад Артуро Видаль вернулся на ипподром, чтобы купить жеребёнка GlobalCat за 90 тыс. евро, переименовал его в IlCampione, создал конный клуб, где Il Campione прокачали до постоянного победителя скачек, и продал коня в США за 2 млн.
Бедная юность
«Родельино Роман», где начинал Видаль, был бедной командой. Играли на пыльном гравийном поле, где Артуро получил своё первое прозвище — Cometierra — за постоянные подкаты и вечно грязную футболку в конце каждого матча. Настоящих бутс не было, играли в старых кроссах или кедах, потрёпанную форму передавала команда старшего возраста, а в столовой кормили только после побед.
В «Коло-Коло», куда Видаля по знакомству пристроил
На второй год тренировок в «Коло-Коло» Видаля взял под опеку Уго Гонсалес — его Артуро считает вторым отцом. «Именно он дал мне шанс остаться в “Коло-Коло”, и время подтвердило его правоту», — вспоминал Видаль, когда выиграл скудетто с «Ювентусом» и уже превратился в звезду первой величины. Гонсалес нагрузил Видаля особым тренировочным режимом, двойной загрузкой в тренажёрке, протеиновыми коктейлями. Так из Видаля стали делать воина.
С переводом в основу Видаль купил себе косметичку, с повышением зарплаты в «Коло-Коло» — пришёл к маме и закричал: «Теперь мы можем пойти в супермаркет и купить всё, что захотим!». Два года спустя, когда Артуро уже почти подписал контракт с «Байером», он забежал в хибару со слезами на глазах: «Мама, мы миллионеры!». Ещё через несколько лет, уже играя за «Ювентус», Видаль прилетел домой, встретил Жаклин в аэропорту, повёз её в частный сектор Сантьяго, подошёл к одному из особняков с громадным садом, открыл его ключом и протянул ключ маме.
Умение влипать в странные истории
«Ты же понимаешь, какой пример подаёшь? На твоей родине некоторых детей не берут в детский сад, потому что им сделали причёску, как у Видаля», — спросили у Артуро в одном из интервью. Видаль понимает, но всё равно влипает в скандалы, причём исключительно в сборной Чили (может, так действует домашняя атмосфера?). Это началось с 2007-го, с молодёжного чемпионата мира в Канаде: «ла роха» играла с голым нервом, а Видаль его олицетворял — в матче
И так постоянно. Он пытался соблазнять подругу Гари Меделя в видеочате на глазах Меделя, пил на крестинах сына Хорхе Вальдивии, но самая жуткая история случилась два года назад на чилийском Кубке Америки. Вместе с женой Видаль поехал в казино под Сантьяго, выпил виски, проигрался в рулетку, сел за руль и улетел за трассу. Видаля и его жену спасли подушки безопасности, а положение Артуро в сборной — тренер Хорхе Сампаоли: даже несмотря на гнев чилийцев, он не стал исключать Видаля из состава «ла роха».
В России Артуро Видаль не пил, не буянил — уже хорошо. Правда, в Москве накануне матча с Камеруном Видалю и его товарищам по сборной Чили стало скучно — столицу уже осмотрели, а повторять прогулку по Красной площади было неохота. Тогда чилийцам завезли приставки Nintendo с игрой «Марио». Празднование гола Видаля в матче с Камеруном — именно отсылка к игровым приставкам.
Фактор родины
Удивительно, но агрессия Видаля объясняется не только эмоциями тяжёлого детства, но и наукой. Шесть лет назад политические экономисты Эдвард Мигель, Себастьен Сайеф и Шанкер Сатьянах нашли связь между тяжёлым гражданским положением на родине игрока и его склонностью жёстко вести себя на поле, что выражалось в количестве разноцветных карточек. Экономисты отмечали, что особенно агрессивно ведут себя игроки из Колумбии и Израиля, а в пример приводили Ивана Кордобу из «Интера», тоже пережившего сложнейшее детство.
На Видаля, росшего в коммуне
С другой стороны, карточки характеризуют не только жёсткость Видаля, но и его бескомпромиссность — многие команды мира хотели бы иметь такого Воина. Два года назад «Ювентус» продал Артуро «Баварии» после инцидента на Кубке Америки, где Видаль перед матчем чилийцев съездил в казино, напился и на обратной дороге попал в аварию — Беппе Маротта считал, что эта история запятнает репутацию «Ювентуса». Хитрый лис Маротта, не ошибающийся почти никогда, умудрился попасть впросак. В майском финале Лиги чемпионов «Ювентусу» как раз не хватило такого дерзкого, злого бойца, как Видаль.
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