Аль Мирдаси из Саудовской Аравии рассудит сборные России и Мексики в Кубке конфедераций

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Его ассистентами будут Абдула Альшалваи и Мохаммед Аль Абакри, резервным судьей — Алиреза Фагани из Ирана, видеоассистентами — Равшан Ирматов из Узбекистана и иранец Реза Сохандан, помощником видеоассистента — американец Жаир Марруфо.

Матч Россия — Мексика пройдет 24 июня в Казани, начало — в 18:00. После двух туров в турнирной таблице группы A сборные Португалии и Мексики делят первое место, набрав по четыре очка, российская команда идет третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.