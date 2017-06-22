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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30159781/
22 июня 2017, 17:29 | ТАСС

Аль Мирдаси из Саудовской Аравии рассудит сборные России и Мексики в Кубке конфедераций

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Бригада арбитров из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси обслужит матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

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© ТАСС

Его ассистентами будут Абдула Альшалваи и Мохаммед Аль Абакри, резервным судьей — Алиреза Фагани из Ирана, видеоассистентами — Равшан Ирматов из Узбекистана и иранец Реза Сохандан, помощником видеоассистента — американец Жаир Марруфо.

Матч Россия — Мексика пройдет 24 июня в Казани, начало — в 18:00. После двух туров в турнирной таблице группы A сборные Португалии и Мексики делят первое место, набрав по четыре очка, российская команда идет третьей с тремя баллами, замыкают таблицу новозеландцы, не имея в активе ни одного очка. Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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