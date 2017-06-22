Американец Гейгер рассудит португальцев и новозеландцев в матче Кубка конфедераций
Американский арбитр Марк Гейгер будет судить матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций по футболу, который проходит в России, между сборными Португалии и Новой Зеландии.
Свой заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций в квартете А португальцы и новозеландцы проведут 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург».
Помогать Гейгеру будут канадец Джо Флетчер и американец Си Джей Морганте.
После двух матчей группового этапа в активе сборной Португалии 4 очка, новозеландцы оба своих матча проиграли.
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