Эксперт: Сборную России ни в коем случае нельзя винить в поражении от команды Португалии

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Сборная России в среду в Москве в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций уступила команде Португалии со счетом 0:1. Гол на 8-й минуте забил Криштиану Роналду.

«Сборную России ни в коем случае нельзя винить в этом поражении. Команда новая и еще не сыгранная. Сборной нужно время, но, к сожалению, проиграв португальцам, наша команда поставила себя в крайне затруднительное положение перед последним туром. Нам нужно во что бы то ни стало обыграть сборную Мексики, чтобы продолжить выступление на турнире», — сказал Кавазашвили.

«На мой взгляд, несмотря на собранность, футболисты сборной России испытывали мандраж. Молодым футболистам удалось его подавить за счет жесткой игры, но, к сожалению, было допущено много ошибок. После победы над командой Новой Зеландии (2:0 — прим. ТАСС), где нашей сборной давали простор, было сложно перестроиться под коллективные и индивидуальные действия португальцев. В технических и тактических действиях сборная России должна была прибавить, чтобы иметь малейшее преимущество над португальцами, но к сожалению, нам этого сделать не удалось», — отметил Кавазашвили.

Сборная России в матче с португальцами не нанесла ни одного удара в створ ворот. Под руководством Станислава Черчесова такого ранее не случалось.

«Сожалею, что наша национальная команда не имеет чистого центрального нападающего. Если был бы здоров Артем Дзюба, на мой взгляд, он прекрасно бы сыграл в паре с Федором Смоловым, но в первую очередь сказалась нехватка Олега Шатова на позиции атакующего полузащитника. Да, мы можем рассчитывать на травмированных игроков в дальнейшем, но сейчас болельщик хочет видеть зрелую команду во всех линиях — к сожалению, у нас в данный момент ее нет», — сказал он.

Как профессионал, никогда не буду винить вратаря в пропущенном голе

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев после матча заявил, что пропущенный гол — на 80 процентов его вина.

«Как профессионал никогда не буду винить вратаря в пропущенном голе. Могу допустить, что Игорь мог сыграть кулаком на выходе, так как мяч находился очень близко к нему, но это не отменяет вопроса к нашим защитникам об их действиях в обороне», — сказал Кавазашвили.

Российская сборная в субботу в Казани сыграет с командой Мексики. Для того, чтобы выйти в плей-офф Кубка конфедераций, сборной России необходима победа. Сборная Мексики во втором туре группового этапа в среду в Сочи со счетом 2:1 обыграла команду Новой Зеландии. В первом туре мексиканцы в Казани сыграли вничью с португальцами (2:2).

«Перед Черчесовым сейчас стоит дилемма, как усилить атакующую линию сборной. Он прекрасно понимает, что если сборная не забьет гол, то в лучшем случае сыграет вничью, которая нас не устраивает. Обратите внимание на фланги сборной Мексики: и защитники, и полузащитники постоянно подключаются к атаке. Я не буду советовать Станиславу Саламовичу, кого ставить в состав, но, на мой взгляд, в первую очередь нужно изменить зону нападения», — сказал в заключение Кавазашвили.