Геннадий Орлов: Шансов в матче с Мексикой немного

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Он также добавил, что прогресс нашей команды очевиден.

— Сдюжим ли мы теперь с Мексикой? — вопрос Орлову.

— Шансов немного. В процентном соотношении — 60 на 40 в пользу Мексики. Они же физически превзошли португальцев, очень быстрые. Но есть одно «но». Мы играем дома, и у нас один шанс. Надо играть как в первый и последний раз! Ребята, у вас последний матч, когда вы боретесь за свою честь. Покажите, на что вы способны. Трусливой тактики быть не может. Боритесь до конца, ставьте ногу жестче на каждом участке поля. Потому что шанс будет.

Новая Зеландия открыла же счет в матче с Мексикой. А вы новозеландцев обыграли. В общем, скажите «нет» трусливой тактике. Португальцы в принципе дают играть, мексиканцы дадут меньше свободы. С ними вообще нужно постараться сыграть в одно касание.

— И что же делать?

— Цепляйтесь за мяч. 60 на 40 процентов — это не 90 против 10. Будут моменты и шансы, обязательно будут. Нужен какой-то взрыв. Каждый должен совершить маленький подвиг. Но я готов признать, что прогресс нашей команды очевиден. Я им ставлю четверку с минусом. Играем-то лучше. Однако опять появилась какая-то трусливая тактика. Значит, проблема в афише. Где-то испугались португальцев до матча. А после перерыва поняли, что можно играть на равных. А еще у нас такой замечательный вратарь — Игорь Акинфеев. Просвет виден! (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Сборная России в следующем матче на турнире сыграет с Мексикой. Встреча пройдет 24 июня в Казани и начнется в 18.00 по московскому времени.