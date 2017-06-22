Геннадий Орлов: Шансов в матче с Мексикой немного
Известный комментатор Геннадий Орлов в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 с Мексикой оценил шансы российской сборной в 40 процентов.
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Он также добавил, что прогресс нашей команды очевиден.
— Сдюжим ли мы теперь с Мексикой? — вопрос Орлову.
— Шансов немного. В процентном соотношении — 60 на 40 в пользу Мексики. Они же физически превзошли португальцев, очень быстрые. Но есть одно «но». Мы играем дома, и у нас один шанс. Надо играть как в первый и последний раз! Ребята, у вас последний матч, когда вы боретесь за свою честь. Покажите, на что вы способны. Трусливой тактики быть не может. Боритесь до конца, ставьте ногу жестче на каждом участке поля. Потому что шанс будет.
Новая Зеландия открыла же счет в матче с Мексикой. А вы новозеландцев обыграли. В общем, скажите «нет» трусливой тактике. Португальцы в принципе дают играть, мексиканцы дадут меньше свободы. С ними вообще нужно постараться сыграть в одно касание.
— И что же делать?
— Цепляйтесь за мяч. 60 на 40 процентов — это не 90 против 10. Будут моменты и шансы, обязательно будут. Нужен
Сборная России в следующем матче на турнире сыграет с Мексикой. Встреча пройдет 24 июня в Казани и начнется в 18.00 по московскому времени.
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