Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30158960/
22 июня 2017, 16:50 | Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: Шансов в матче с Мексикой немного

Известный комментатор Геннадий Орлов в преддверии матча Кубка конфедераций-2017 с Мексикой оценил шансы российской сборной в 40 процентов.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/16

Он также добавил, что прогресс нашей команды очевиден.

— Сдюжим ли мы теперь с Мексикой? — вопрос Орлову.

— Шансов немного. В процентном соотношении — 60 на 40 в пользу Мексики. Они же физически превзошли португальцев, очень быстрые. Но есть одно «но». Мы играем дома, и у нас один шанс. Надо играть как в первый и последний раз! Ребята, у вас последний матч, когда вы боретесь за свою честь. Покажите, на что вы способны. Трусливой тактики быть не может. Боритесь до конца, ставьте ногу жестче на каждом участке поля. Потому что шанс будет.

Новая Зеландия открыла же счет в матче с Мексикой. А вы новозеландцев обыграли. В общем, скажите «нет» трусливой тактике. Португальцы в принципе дают играть, мексиканцы дадут меньше свободы. С ними вообще нужно постараться сыграть в одно касание.

— И что же делать?

— Цепляйтесь за мяч. 60 на 40 процентов — это не 90 против 10. Будут моменты и шансы, обязательно будут. Нужен какой-то взрыв. Каждый должен совершить маленький подвиг. Но я готов признать, что прогресс нашей команды очевиден. Я им ставлю четверку с минусом. Играем-то лучше. Однако опять появилась какая-то трусливая тактика. Значит, проблема в афише. Где-то испугались португальцев до матча. А после перерыва поняли, что можно играть на равных. А еще у нас такой замечательный вратарь — Игорь Акинфеев. Просвет виден! (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Сборная России в следующем матче на турнире сыграет с Мексикой. Встреча пройдет 24 июня в Казани и начнется в 18.00 по московскому времени.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
22 июня

Криштиану и Полина. Самая трогательная история матча

Массовая драка в матче Мексика - Новая Зеландия. Как это было

Леонид Федун - о санкциях: "Может, кто-то в Вашингтоне не любит "Спартак"
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?