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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Чили 2
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Германия 3
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21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
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18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
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21:00 не начался Германия
Чили
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24.06 не начался Мексика
Россия
тв
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24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30158730/
22 июня 2017, 16:23 | ИА REGNUM

В Казани британских болельщиков поймали при подготовке провокации

С помощью пиротехники они хотели найти слабые места в системе обеспечения безопасности турнира.

Правоохранители Татарии обнаружили у группы прибывших из Великобритании футбольных болельщиков целый арсенал пиротехники. Иностранцы признались, что собирались устроить провокацию на матче Кубка конфедераций, передает «Лайф».

Инцидент произошел 20 июня возле отеля Park Inn. Поведение четверых британцев показалось подозрительным стражам порядка, у болельщиков они обнаружили 61 пиротехнический заряд.

Болельщики позже пояснили, что заранее купили файеры в интернет-магазине. С их помощью они якобы хотели найти слабые места в системе обеспечения безопасности на турнире.

По словам иностранцев, они являются сотрудниками компании Bigballs Media, а сведения о «проблемах с контролем на стадионах» должны были войти в фильм о Кубке конфедераций. При себе британцы имели паспорта болельщиков и билеты на матч Германия — Чили, который намечен на 22 июня.

Гостей турнира отпустили за отсутствием в их действиях состава преступления, а пиротехнику изъяли. Позже «Р-Спорт» со ссылкой на главу Bigballs Media Тома Тирлуолла сообщил, что задержанные в Казани болельщики не являются сотрудниками компании.
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