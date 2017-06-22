В Казани британских болельщиков поймали при подготовке провокации

Правоохранители Татарии обнаружили у группы прибывших из Великобритании футбольных болельщиков целый арсенал пиротехники. Иностранцы признались, что собирались устроить провокацию на матче Кубка конфедераций, передает «Лайф».

Инцидент произошел 20 июня возле отеля Park Inn. Поведение четверых британцев показалось подозрительным стражам порядка, у болельщиков они обнаружили 61 пиротехнический заряд.

Болельщики позже пояснили, что заранее купили файеры в интернет-магазине. С их помощью они якобы хотели найти слабые места в системе обеспечения безопасности на турнире.

По словам иностранцев, они являются сотрудниками компании Bigballs Media, а сведения о «проблемах с контролем на стадионах» должны были войти в фильм о Кубке конфедераций. При себе британцы имели паспорта болельщиков и билеты на матч Германия — Чили, который намечен на 22 июня.

Гостей турнира отпустили за отсутствием в их действиях состава преступления, а пиротехнику изъяли. Позже «Р-Спорт» со ссылкой на главу Bigballs Media Тома Тирлуолла сообщил, что задержанные в Казани болельщики не являются сотрудниками компании.