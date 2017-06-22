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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
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Матч за 3-е место
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30158549/
22 июня 2017, 16:16 | РИА "Воронеж"

Воронежский футболист Роман Шишкин сыграл на Кубке конфедераций

В матче с Португалией игрок вышел в стартовом составе.

Воронежский футболист Роман Шишкин сыграл против сборной Португалии в составе национальной команды России в среду, 21 июня. Игрок вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выпустил номинального правого защитника на позицию опорного хавбека. Федеральные СМИ назвали выход Шишкина главной ошибкой наставника российской команды. Воспитанник воронежского футбола выиграл 57% единоборств, но был пассивен в атакующих действиях сборной. В перерыве Черчесов заменил Шишкина на полузащитника «Ростова» Александра Ерохина.

Роман Шишкин родился в Воронеже в 1987 году. Он начинал заниматься футболом в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и попал в школу «Спартака». С 2010 до 2016 года играл за столичный «Локомотив». Зимой 2017 года футболист перешел в «Краснодар».
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