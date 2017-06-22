Воронежский футболист Роман Шишкин сыграл на Кубке конфедераций

Воронежский футболист Роман Шишкин сыграл против сборной Португалии в составе национальной команды России в среду, 21 июня. Игрок вышел в стартовом составе и провел на поле первый тайм.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выпустил номинального правого защитника на позицию опорного хавбека. Федеральные СМИ назвали выход Шишкина главной ошибкой наставника российской команды. Воспитанник воронежского футбола выиграл 57% единоборств, но был пассивен в атакующих действиях сборной. В перерыве Черчесов заменил Шишкина на полузащитника «Ростова» Александра Ерохина.

Роман Шишкин родился в Воронеже в 1987 году. Он начинал заниматься футболом в местном «Факеле». В 2001 году переехал в Москву и попал в школу «Спартака». С 2010 до 2016 года играл за столичный «Локомотив». Зимой 2017 года футболист перешел в «Краснодар».