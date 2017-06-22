Защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру избежал перелома ноги

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Российские футболисты в среду на стадионе «Спартак» в Москве уступили португальцам со счетом 0:1. Геррейру начал матч в стартовом составе, но был заменен на 65-й минуте. После матча главный тренер португальцев Фернанду Сантуш заявил, что защитник отправился в больницу с подозрением на перелом ноги.

«Нет худа без добра. По сообщению из португальской национальной команды, игрок в матче Кубка конфедераций с командой Россией отделался болезненным ушибом», — говорится в сообщении.

Заключительный матч на групповом этапе Кубка конфедераций португальцы проведут 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», где встретятся с командой Новой Зеландии.