Защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру избежал перелома ноги
МОСКВА, 22 июн —
Р-Спорт. Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Португалии по футболу Рафаэл Геррейру, получивший повреждение в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций против сборной России, избежал серьезной травмы, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Российские футболисты в среду на стадионе «Спартак» в Москве уступили португальцам со счетом 0:1. Геррейру начал матч в стартовом составе, но был заменен на 65-й минуте. После матча главный тренер португальцев Фернанду Сантуш заявил, что защитник отправился в больницу с подозрением на перелом ноги.
«Нет худа без добра. По сообщению из португальской национальной команды, игрок в матче Кубка конфедераций с командой Россией отделался болезненным ушибом», — говорится в сообщении.
Заключительный матч на групповом этапе Кубка конфедераций португальцы проведут 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», где встретятся с командой Новой Зеландии.
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