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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Мексика - Россия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
18:00 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
21:00 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30158535/
22 июня 2017, 15:45 | Р-Спорт

Защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру избежал перелома ноги

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Португалии по футболу Рафаэл Геррейру, получивший повреждение в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций против сборной России, избежал серьезной травмы, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

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© РИА "Новости"

Российские футболисты в среду на стадионе «Спартак» в Москве уступили португальцам со счетом 0:1. Геррейру начал матч в стартовом составе, но был заменен на 65-й минуте. После матча главный тренер португальцев Фернанду Сантуш заявил, что защитник отправился в больницу с подозрением на перелом ноги.

«Нет худа без добра. По сообщению из португальской национальной команды, игрок в матче Кубка конфедераций с командой Россией отделался болезненным ушибом», — говорится в сообщении.

Заключительный матч на групповом этапе Кубка конфедераций португальцы проведут 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», где встретятся с командой Новой Зеландии.
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